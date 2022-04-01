新北新增40名確診個案有7名師生 擴大匡列採檢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新北市長侯友宜1日在疫情記者會中表示，中和公寓爆發群聚疫情，已開設機動篩檢站找尋潛藏個案，自3月29日起共篩檢2112人，24人陽性，多為無症狀患者。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年4月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市府表示，今天新增40名COVID-19確診中，3人是主動前往篩檢確認陽性，37人為居隔採檢陽性。7名師生確診的學校將匡列班級後，依規定停課。

新北市府教育局表示，依中央與衛生局公布確診個案統計，各學校今天新增1名老師、6名學生確診，就讀學校有土城區某高中、中和區某國小與附設幼兒園、永和區某高中。

衛生局長陳潤秋下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會表示，衛生局正匡列相關確診者就讀班級的師生，並依防疫標準提供教育局實施班級停課或全校停課。

今天下午的疫情說明會由市長侯友宜、副市長劉和然、陳潤秋共同參加，他們表示，中和景福市民活動中心機動篩檢站，2日上午9時至12時、下午1時至4時，加開服務擴大篩檢，希望確實找出中和公寓群聚案的隱形傳播鏈。

侯友宜表示，中和公寓爆發群聚疫情以來，設機動篩檢站找尋潛藏個案，自從3月29日起共篩檢2112人，篩出24人陽性，多為無症狀患者。他今天親自到社區瞭解環境消毒進度，關心社區篩檢狀況。

劉和然接受中央社記者訪問表示，依地域分布觀察，確診者仍是圍繞在中和公寓周邊，或與足跡相關；市府不擔心篩檢確診人數高，更鼓勵民眾踴躍篩檢，否則，無症狀者未篩出陽性、隔離，將會持續成為隱形傳播鏈，不利防疫。

劉和然說，也期盼中央早日明確訂出清零政策、或與病毒共存的防疫政策，否則，放寬入境條件與降低檢疫天數後，因為新北人口眾多，確診人數飆高是必然。

衛生局公布今天新增的3人確診案，為公布公共足跡後民眾自行主動前往篩檢確認陽性，因此，市府鼓勵民眾購買家用快篩試劑或前往社區篩檢站篩檢。

這3例為，案23613女子與案23614男子為同住家人，都接種3劑疫苗，因為在中和區工作，足跡與中和公寓案確診者相近，自行前往採檢，PCR陽性。

另外，案23607則是住在三峽區的20多歲女性，已接種3劑疫苗，是北市餐飲店工作員工，因餐廳有足跡公布，加上出現不舒服症狀，前往採檢PCR陽性。（編輯：方沛清）1110401

（新北市政府提供）