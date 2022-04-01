台中新增3例本土病例 高中職以下校園禁訪客

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台中市1日新增2例COVID-19本土病例，另有1例新增尚無案號的病例。市長盧秀燕（圖）在記者會中宣布，因應疫情，2日起高中職以下校園暫停開放、禁止訪客進入。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 111年4月1日

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（中央社記者蘇木春台中1日電）台中市今天新增2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診，另有1例新增尚無全國案號，台中市長盧秀燕今天宣布，高中職以下校園禁止訪客進入、暫停場地租借使用。

中央流行疫情指揮中心宣布，今天新增104例COVID-19本土病例，再創今年單日新高，境外移入病例增132例，沒有新增死亡個案。

盧秀燕今天下午主持台中市流行疫情指揮中心記者會，她會中表示，中央通報今天台中新增2起本土確診，分別為大里區36歲男性（案23645）、西區40多歲男性（案23765），另有1名梧棲區39歲女性確診，尚未取得全國案號。

盧秀燕表示，自明天起台中市高中職以下學校室內外場地，全面暫停對外開放與租借使用，同時禁止訪客進入，至疫情趨緩為止，並加強宣導與校園消毒，維護校園師生安全。

對於今天新增確診的病例，衛生局長曾梓展表示，案23645已施打3劑疫苗無相關症狀，3月26日參加VVG餐廳婚宴，3月30日接獲衛生局通知至院所採檢陽性確診。案23645的家人4人因皆為喜宴接觸者，已自3月30日起居家隔離並安排採檢，結果均為陰性。

曾梓展說，另增2案花蓮醫療機構接觸者，分別是案23765及另一名39歲家庭主婦（尚無全國案號）。其中，案23765已施打2劑疫苗，3月27日至29日與家人至花蓮旅遊期間，曾帶小孩至醫院急診就醫，昨天下午接到通知進行快篩陽性。

曾梓展指出，39歲家庭主婦（尚無全國案號）與案23765家庭至花蓮旅遊，花蓮遊玩期間住同棟民宿，昨天接獲通知至醫院PCR檢驗確診。

盧秀燕表示，截至4月1日上午8時，VVG婚宴相關確診計21案，接觸者匡列310人，已完成採檢270人，檢驗結果陰性220人、陽性21名、檢驗中29人，確診者足跡都已完成加強清消。

媒體提問，是否會跟基隆市一樣，進行類普篩措施，盧秀燕說，目前中央進行實驗性的類普篩，雖然不排除推到其他縣市，有沒有必要現在還不曉得，正等待中央的訊息。

至於是否會在連假期間增加疫苗快打站或外展站，曾梓展說，今天中央有撥補8萬劑莫德納疫苗，讓各醫療院所能有充足疫苗，施打站相關資訊可上衛生局網站或臉書查詢。

盧秀燕呼籲，市民應共同守護校園與孩子，避免因為染疫而停課，拜託家長在4天連續假日，要帶孩子出遊、掃墓或餐敘等活動，應該要思考防疫安全性，與落實防疫措施，連假期間市府也會針對各場域，加強稽查與宣導防疫措施。（編輯：郭諭儒）1110401