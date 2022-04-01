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疫情35/300

高雄清明連假景點人潮管制 納骨塔室內每梯次10分鐘

2022/4/1 16:28（4/1 19:10 更新）
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高市府1日宣布，清明連假將對景點啟動人潮管制，納骨塔室內以每梯10分鐘管制人流。圖為高雄有民眾提前赴燕巢區一處納骨塔祭拜先人。（中央社檔案照片）
高市府1日宣布，清明連假將對景點啟動人潮管制，納骨塔室內以每梯10分鐘管制人流。圖為高雄有民眾提前赴燕巢區一處納骨塔祭拜先人。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾以寧高雄1日電）高市府今天宣布，清明連假將對景點啟動人潮管制，納骨塔室內以每梯10分鐘管制人流，並呼籲多在戶外祭祖。連假後返校有症狀者不得入校，國營企業關鍵設施需快篩陰性才能上工。

高雄市政府今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會上表示，新增2例前鎮化工廠員工家屬感染，隔離期間發病確診，沒有社區傳播風險。並有2例台北市個案在30日搭高鐵回高雄準備掃墓，經北市通報採檢確診。

高雄市長陳其邁說，今天本土確診破百，呼籲大家加強防疫措施，雖然現在搭乘高鐵沒有限制飲食，但建議在高鐵上除非喝水，否則不要把口罩拿下來。市政府也將加強清明連假期間防疫措施。

陳其邁說明，連假期間在人潮容易聚集的重要節點、觀光景點，進行人流管制，啟動人流監測機制，人流過多就會禁止進入。他也呼籲民眾，清明節祭祖盡量在戶外進行。

衛生局長黃志中說明，清明祭祖進入納骨塔內追思將管制人流，每梯次10分鐘；掃墓專車採梅花座，每趟載客後需消毒再發車。並要求百貨賣場美食街豎立大型海報看板提倡離桌戴口罩，百貨賣場廁所等公共區域清消也改為至少30分鐘一次。

連假後開工、返校，黃志忠說，國營企業關鍵設施要求先家用快篩，陰性始得上工，並建議相關企業參考以上做法。學校則嚴格要求生病不入校、教職員工生有症狀請假就醫採檢，生病仍須入校者須提供快篩或PCR陰性證明，若入校才發現有症狀，也應立即就醫採檢。

衛生局並表示，今天在高雄捷運三多站、明天在捷運美麗島、左營站，都有開設COVID-19疫苗接種站，提供18歲以上接種不限劑次莫德納疫苗，可現場登記，接種還送限量暖心咖啡券。（編輯：郭諭儒）1110401

（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
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（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
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