清明掃墓慎防火災 消防署籲謹守4不2記得

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清明節將至，為防範墓地火災發生，消防署31日提醒民眾謹記「4不2記得」要點，包括「不」任意燒雜草、「不」隨意丟煙蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」隨意放鞭炮，以及「記得」撲滅餘燼、「記得」收拾垃圾。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年3月31日

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（中央社記者黃麗芸台北31日電）清明節將至，消防署今天表示，去年全國清明掃墓15天內便發生1916件墓地火災，多數為焚燒冥紙或雜草而不慎引發，提醒民眾掃墓用火要謹記撲滅餘燼等「4不2記得」要點。

消防署發布新聞稿表示，清明連假將至，各地陸續有民眾開始掃墓，並時傳因用火不慎而導致墓地火災發生，讓各地消防人員疲於奔命，甚至威脅其他前往掃墓的民眾安全。

根據消防署統計資料顯示，民國110年3月22日至4月5日的清明期間，全國15天內便發生1916件墓地火災，絕大多數火災都是民眾焚燒冥紙或雜草時不慎引發，顯示民眾對於掃墓時的用火觀念仍有進步空間。

為防範墓地火災發生，消防署提醒，民眾掃墓時要謹記「4不2記得」要點，包括「不」任意燒雜草、「不」隨意丟煙蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」隨意放鞭炮，以及「記得」撲滅餘燼、「記得」收拾垃圾。

同時，民眾前往掃墓時，可攜帶水桶或提水袋以備不時之需，並盡量避免使用火源。

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消防署說，民眾掃墓若需焚燒冥紙、雜草等，都可交由管理單位集中代燒，且建議使用環保鞭炮或播放電子鞭炮音效以代替燃放爆竹，部分墓區也已採用線上祭祖方式，不減祭祖誠意，還能遠離火災，省時又便利。

若不慎發生火災時，消防署表示，民眾千萬不要驚慌，應立即撥打119向當地消防單位求救，消防隊會儘速趕到現場；若現場火勢不大，民眾也可先試著用身邊現有水源進行初期滅火，但若火勢已延燒到身邊工具無法處置時，則請儘快離開現場至到安全處，靜待消防人員前來搶救。（編輯：謝雅竹）1110331