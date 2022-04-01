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疫情15/300

宜蘭增一例確診曾到縣府 林姿妙採檢快篩皆陰性

2022/4/1 19:46（4/1 21:45 更新）
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宜蘭縣政府表示，因縣府有COVID-19確診者足跡，包含縣長林姿妙（前左）在內的縣府全數員工1日都接受篩檢，林姿妙篩檢結果為陰性。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年4月1日
宜蘭縣政府表示，因縣府有COVID-19確診者足跡，包含縣長林姿妙（前左）在內的縣府全數員工1日都接受篩檢，林姿妙篩檢結果為陰性。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年4月1日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣1日電）宜蘭縣政府表示，今天縣內新增一例確診，個案在3月28日曾到縣政府，宜蘭縣長林姿妙及逾千名員工今天下午接受篩檢，林姿妙快篩、核酸檢測（PCR）皆為陰性。

縣政府下午指出，縣內今天新增個案為案23775的40多歲女性，她是昨天確診舞蹈班家長（案23500）的妻子。她曾在3月27日與丈夫開車送女兒到案23258於桃園開設的舞蹈教室上課，並在孩子們練舞時與老師一起吃點心。由於丈夫先確診，衛生局匡列她為居家隔離對象並採檢，篩檢結果為陽性。

疫調結果，案23775曾在3月28日上午前往在宜蘭縣政府，當晚曾到宜蘭市全家便利商店宜蘭嵐峰店。

除了縣內確診個案足跡，外縣市確診者案23540曾在3月26日下午在三星鄉張美阿嬤農場，3月26、27日曾在國立傳統藝術中心宜蘭園區。另外，國立宜蘭高中也出現外縣市確診者足跡。

宜蘭高中表示，一名社團舞蹈老師3月30日曾到學校指導18名學生上課，時間約2小時，之後確診。校方原本要針對18名學生篩檢，但經討論，這波病毒擴散力較強，且又逢清明連假，為防止疫情擴大，決定下午對全校約1600名師生普篩。

縣府表示，迎接清明連續假期，可能會湧入人潮，提醒縣民盡量不要去人多擁擠的地方，也要落實自我健康管理，營業場所也要加強環境清消，雖疫情升溫，但至少可保護自己與家人。（編輯：戴光育）1110401

（宜蘭縣政府提供）
（宜蘭縣政府提供）
（宜蘭縣政府提供）
（宜蘭縣政府提供）
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