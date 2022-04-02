冷氣團及雲雨區影響 春寒料峭天氣濕冷

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（中央社台北2日電）氣象局表示，今天受大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，各地或多或少都有降雨情形出現，越晚雨勢越明顯，其中中部以北及宜花地區雨勢較為持續，北部、東北部、東部地區及中部山區雨勢會比較大，外出活動務必攜帶雨具備用。

溫度方面，中央氣象局指出，中部以北及東北部低溫僅攝氏14、15度，白天溫度也只有15至17度，感受上相當濕冷，其他地區低溫16至19度，高溫約20至23度。

氣象局說，東北風偏強，桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

此外，上午以前在東半部（含蘭嶼、綠島）、中部以北沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，海邊活動或海上作業請注意安全。（編輯：李錫璋）1110402