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疫情3/300

4/3全台足跡總整理 確診者連2天參加墾丁台灣祭

2022/4/3 14:05（4/3 19:02 更新）
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在墾丁大灣遊憩區舉辦的「台灣祭」音樂活動，2日驚傳有參加者確診，屏東縣政府已發出近萬封細胞簡訊，呼籲盡快前往篩檢。中央社記者李卉婷攝 111年4月3日
在墾丁大灣遊憩區舉辦的「台灣祭」音樂活動，2日驚傳有參加者確診，屏東縣政府已發出近萬封細胞簡訊，呼籲盡快前往篩檢。中央社記者李卉婷攝 111年4月3日
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（中央社網站3日電）國內COVID-19疫情持續升溫，國內今天新增183例本土病例，遍布12縣市，其中以新北71例最多。各縣市陸續公布個案足跡，中央社為您整理全台確診者足跡。

基隆市

（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）

台北市

（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）

新北市

（新北市政府提供）
（新北市政府提供）
（新北市政府提供）
（新北市政府提供）

桃園市

（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）

新竹縣

（新竹縣政府提供）
（新竹縣政府提供）
（新竹縣政府提供）
（新竹縣政府提供）
（新竹縣政府提供）
（新竹縣政府提供）

台中市

（台中市政府提供）
（台中市政府提供）
（台中市政府提供）
（台中市政府提供）

彰化縣

（彰化縣政府提供）
（彰化縣政府提供）

台南市

（台南市政府提供）
（台南市政府提供）

屏東縣

（屏東縣政府提供）
（屏東縣政府提供）
（屏東縣政府提供）
（屏東縣政府提供）
（屏東縣政府提供）
（屏東縣政府提供）
（屏東縣政府提供）
（屏東縣政府提供）

宜蘭縣

（宜蘭縣政府提供）
（宜蘭縣政府提供）

花蓮縣

（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）

台東縣

（台東縣政府提供）
（台東縣政府提供）

金門縣

（金門縣政府提供）
（金門縣政府提供）
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