桃園市新增22本土確診 鄭文燦：可控範圍未擴散

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桃園市長鄭文燦（中）3日在防疫專案會議後的記者會中表示，目前大部分確診者都是在匡列範圍內檢出，擴大採檢部分目前尚無擴散跡象，也就是說，現在的疫情還在多點多線爆發，還沒有到全面蔓延，疫情基本上還是可控的。（桃園市政府新聞處提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年4月3日

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（中央社記者吳睿騏桃園3日電）桃園市長鄭文燦今天表示，目前大部分的確診者都在匡列範圍內檢出，擴大採檢部分目前尚無擴散跡象，也就是說疫情還在多點多線爆發，還沒有到全面蔓延，疫情基本上還是可控的。

鄭文燦下午在防疫專案會議後的記者會中表示，依據中央流行疫情指揮中心公告顯示，桃園市今天共新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診者22例及境外移入18例，年齡介於10歲以下至80多歲。

鄭文燦指出，新增的22例，其中有13例與外縣市個案相關，包括基隆市海洋大學相關4例；新北布柔道老師相關8例，更衍生至壽山高中及龜山國中；以及台中婚宴1例。

在9例的桃園個案中，大潭電廠相關2例；網購凡美工作室3例；舞蹈老師相關2例，其中1人為保險經理，市府也針對這起職場案例擴大匡列採檢100人；另有2例待調查。此外，在開南大學出現確診案，由於屬新北市籍，因此算在新北市個案數。

鄭文燦說，市府目前共設有桃園區中路運動公園、中壢區中正公園、觀音區金湖市民活動中心、八德區八德綜合大樓、平鎮區龍岡大操場等5個採檢站。今天早上採檢917人，目前大部分確診者都是在匡列範圍內採檢出，擴大採檢部分目前尚無擴散跡象，也就是說，現在的疫情還在多點多線爆發，還沒有到全面蔓延，疫情基本上還是可控的。

鄭文燦表示，在醫療量能的準備，目前桃園市11家責任醫院專責病床可提供300床，目前已使用75床，還有225床可使用。另外，市府已協調桃園區跟中壢區各一處防疫旅館，在清空後就可作為加強版防疫旅館。

至於學校防疫方面，鄭文燦說，目前共有15校、2個幼兒園及4個補習班，一共是21處出現師生確診。市府重視學校防疫安全，因此只要1人確診、全班停課，2人確診、全校停課，目前居隔時間以10天為限，市府會進行多次採檢，若有第2層的非同班接觸者，市府會預防性停課7天並進行必要篩檢，同時給予學校支持，讓學校在疫情期間能順利做好停課不停學。

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鄭文燦指出，目前群聚感染跑很快，潛伏期幾乎都只有2天，以現在的數字市府還是可以做疫調，把採檢及匡列隔離範圍找出，目前匡列隔離人數已增加到2198人，主要是因為大潭電廠群聚感染移工數量較龐大，至於其他部分也會在最短時間內完成匡列。

鄭文燦表示，目前若還沒有衍生出更多社區的不明感染源，基本上，雖然是多點多線發展，但市府希望每一個點、每一條線都能做好匡列，讓疫情可以收斂控制，這也是市府的目標，希望透過防疫韌性提高，以面對未來疫情對策調整。（編輯：方沛清）1110403