台中新增4確診者 分布3條傳播鏈

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（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中市長盧秀燕今天表示，台中新增4例確診者，分布在3條傳播鏈，2例為台中婚宴新增案例，1例為桃園職場接觸者，另1例為花蓮醫療機構的接觸者。

盧秀燕今天下午主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，她表示，台中市新增4例確診個案，屬台中婚宴傳播鏈者為30多歲家庭主婦（案24329）及3歲幼童（案24330），為案23645的妻兒，3人在3月26日參加VVG餐廳婚宴，因3人足跡相同，相關場域已完成消毒。

另兩條傳播鏈，盧秀燕指出，1例為桃園職場群聚案相關接觸者，66歲退休男（案24376），以及花蓮醫療機構接觸者，2歲多的幼童，與案23768為親子關係。

衛生局長曾梓展指出，案24329為全職家庭主婦，已完成3劑疫苗接種（1劑AZ、2劑莫德納），3月31日匡列為接觸者，採檢陰性後返家居隔，主婦與小孩的CT值分別為18及17，2人在4月2日均出現喉嚨痛、頭痛，採檢為陽性，已隔離治療。

曾梓展說，另1例為桃園職場群聚案相關接觸者，66歲退休男子案24376，已完成3劑疫苗接種（2劑AZ、1劑莫德納），2度到桃園帶孫子，因孫女確診後，接獲通知匡列為接觸者，4月2日至醫院採檢陽性確診，收治隔離中，而太太採檢為陰性，居家隔離中。

疫調結果，曾梓展指出，本案匡列接觸者4名居家隔離，本案公共足跡包括南屯市場及大雅區生命藝術館。案24376在3月28日上午11時至慈濟醫院眼科就診，衛生局針對同時段候診96人進行簡訊通知，如有相關症狀請至社區篩檢站進行快篩。

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曾梓展指出，花蓮醫療機構接觸者再增確診1例，為2歲多的幼童，與案23768為親子關係，3月27至29日與家人至花蓮旅遊，也曾和媽媽到髮廊，4月1日接觸者採檢陰性後居家隔離，4月3日清晨出現發燒症狀，經送醫PCR採檢結果為陽性，CT值15.23，隔離治療中。

衛生局指出，統計至今天上午8時，VVG婚宴在場人員184人已全數完成採檢，檢驗結果陰性157人、陽性26人、檢驗中1人；26名確診個案中，4人居住於台中市，其餘分布外縣市，VVG婚宴群聚案接觸者共採檢126人，全數陰性。（編輯：陳仁華）1110403