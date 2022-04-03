4/3增183本土再創今年新高 新北71例最多

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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北3日電）台灣今天新增183例本土病例，從基隆到墾丁遍及全台12縣市，以新北市71例最多。群聚疫情仍以基隆群聚為大宗，今天新增45例，疫調中的新個案達66例待釐清感染源。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，國內新增183例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例、97例境外移入病例，沒有死亡個案，這是今年以來連續第3天本土確診病例破百。

據指揮中心資料顯示，本土病例當中，有117例為群聚疫情個案，另有66例為新通報個案，正在疫調當中；個案遍及12縣市，影響縣市數量較昨天少，但仍以新北市71例最多，基隆市39例居次、桃園市也有22例第三。

陳時中說，基隆小吃店群聚今天新增45例，近日疫情影響場所持續增加零星個案，包含非小吃店場所從業人員、房仲、警局人員新增1人、基隆科大新增17人，校園人數較多，與啟動大量採檢有關。本案累計205人染疫。

陳時中表示，新北中和社區群聚今天新增14例，個案主要來源是在篩檢站發現，以近期每日新增個案數據分析，這起群聚數目有降低趨勢，此案累計66例。

桃園電商工作室今天新增4例，陳時中說，這起群聚個案牽涉校園數目較多，新增個案包含幼兒園、國小學童、學童家長，以及安親班接觸者，累計36例。

根據指揮中心統計，基隆小吃店群聚今天新增45例、新北中和社區群聚新增14例、三峽親友群聚新增20例、桃園電商工作室新增4例、桃園大潭電廠工程相關群聚新增8例、台中婚宴群聚新增16例確診、花蓮慈濟醫院群聚新增1例、桃園某舞蹈老師群聚新增9例。

另外，今天新增的66例新通報疫調中個案，分別分布於台北市15例、新北市40例、 桃園市4例、屏東縣3例、宜蘭縣1例、金門縣1例、新竹市1例、新竹縣1例。（編輯：陳清芳）1110403

（指揮中心提供）

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影片來源：衛生福利部疾病管制署

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