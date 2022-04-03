忠孝SOGO日本特展6人確診 台北市將發7萬則簡訊提醒

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（中央社記者陳昱婷台北3日電）遠東SOGO百貨忠孝館日本和風節特展爆發COVID-19群聚，台北市衛生局今天表示，累計6人確診，匡列超過120名展場工作人員居家隔離，預計發送超過7萬則簡訊提醒可能接觸的民眾。

衛生局疾管科長張惠美今天下午在視訊記者會上說明，台北市新增19例本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案，分布在10個行政區，2例與桃園舞蹈教室有關、3例跟台中婚宴有關、3例與忠孝SOGO日本特展有關、4例因接觸確診者遭匡列篩檢陽性，其餘7例仍在釐清感染源。

張惠美指出，忠孝SOGO日本特展群聚至今已累計6例確診，都是參與特展的廠商工作人員，居住在桃園、台北、新北、台中、高雄等不同縣市。

張惠美說，這個特展總共有61個攤位，且有試吃活動，已經匡列超過120名工作人員居家隔離，非居住在北市的則由各縣市衛生單位安排，並請廠商提供名冊安排採檢。

張惠美表示，忠孝SOGO已全館停業一天並全面清消，同時請忠孝SOGO先安排全百貨800多名員工採檢，釐清有沒有其他員工受到波及，並預計發送超過7萬則簡訊提醒曾參展的民眾提高警覺，進行自我健康監測。（編輯：李亨山）1110403