忠孝SOGO日本展廠商染疫 業者：確診者清明連假不在現場

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（中央社記者潘姿羽台北3日電）遠東SOGO百貨忠孝館12樓的活動會館4月2日確認有日本商品展參展廠商人員確診COVID-19，遠東SOGO今天發布新聞稿做出4點說明，並強調該員及密切接觸者，清明連假期間均不在百貨現場。

遠東SOGO做出以下4點說明。首先，該確診廠商人員於3月31日因身體不適，SOGO立即請他居家隔離，並請專櫃自4月1日起撤展；因此清明連假期間，該員及密切接觸者均不在現場。

第二，遠東SOGO百貨一接獲通知，就立即針對確診廠商人員相關接觸者，主動要求進行快篩，並通報衛生局針對快篩陽性者做PCR確認。

第三，SOGO依台北市衛生局指導，12樓活動會館消毒靜置3天，參展廠商相關人員將配合北市衛生局指導，進行匡列及居家隔離。

第四，日本商品展防疫規範及營業時間均依照中央及北市衛生局規定辦理，SOGO更自主拉高防疫規格，主動全館閉店清消1天；此案的處理應變措施，SOGO百貨均確認並依照主管單位指導進行。

今早遠東SOGO在臉書（Facebook）粉絲專頁發文表示，為保障消費者及員工安全，遠東SOGO百貨忠孝店3日閉店清消，4日正常營運，同時遵守政府防疫規範，落實入店實聯制及全程戴口罩、勤消毒等防疫措施。（編輯：楊蘭軒）1110403