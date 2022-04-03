醫護接觸確診者有條件免隔離 正常工作須天天採檢

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已接種追加劑、與確診者密切接觸的無症狀醫護人員可申請免居家隔離，但接觸確診者後10天須天天採檢。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北3日電）指揮中心公布，已完成接種追加劑、與確診者密切接觸的無症狀醫護人員可申請免居家隔離，繼續工作，但接觸確診者後10天須天天採檢，採取偶數天PCR、奇數天使用快篩。

為防醫護因接觸確診個案遭居家隔離，導致人力短缺，中央流行疫情指揮中心原於3月11日宣布調整「因應COVID-19疫情醫療照護工作人力短缺之應變處置建議」，打滿3劑疫苗的醫護人員若無症狀、採檢陰性且非高風險接觸者，可申請免居家隔離，繼續工作。

但國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，指揮中心進一步修改指引，若醫療機構與長期照護機構於啟動人力備援計畫後人力仍不足，且無法將病人或機構服務對象轉介至其他機構時，可提前召回已完成接種追加劑達14天以上、與確診者密切接觸的無症狀醫護人員。

根據指揮中心最新規定，此類醫護人員自與確定病例最後一次接觸次日起算為第1天進行自主健康管理，自主健康管理期間，於返回工作當日或前1天進行核酸檢驗，結果為陰性後，可返回工作，其後須每2天進行1次核酸檢驗，須以池化方式檢驗，不得使用唾液檢體，含深喉唾液。

每2天1次的核酸檢驗須持續至與確定病例最後一次接觸次日起第14天為止。原居家隔離期間，未執行核酸檢驗日期，則須進行家用快篩採檢，換句話說，就是在與確診者接觸後10天以內，返回工作崗位的醫護人員偶數天進行PCR、奇數天使用快篩。

指揮中心提醒，上述為防醫護人員接觸確診者遭隔離致人力短缺，被醫療機構或長期照護機構提前召回的已完成接種追加劑達14天以上、與確診者密切接觸的無症狀醫護人員，返回工作前仍為居家隔離身分，須遵循居家隔離者相關隔離及採檢規定。

不適用對象包含5大對象，分別為有症狀者；高傳播風險密切接觸者，如屬家戶內接觸者、未穿戴適當防護裝備執行插管或支氣管鏡等高風險醫療行為等形式暴露；非屬第一線照顧病人或服務對象必要工作人員；免疫不全工作人員；未完成接種追加劑無症狀密切接觸者。

台大兒童醫院院長黃立民表示，這是逼不得已的下下策，以醫院端而言，不論是PCR檢驗或家用快篩，都可能有偽陰性，若偽陰性醫護人員已在醫院工作好幾天，反而徒增醫院感染管控壓力；若站在接觸高風險醫療人員角度來看，更可能引起抗議，「好像醫護就沒什麼人權。」

黃立民提到，將高風險接觸者召回工作，不太符合嚴格的感染管控標準，唯有醫院真的沒有備援人力才可能啟動，但以目前國內本土疫情分析，醫療人力還沒有到如此窘迫情況，未來一旦有醫院出現醫療人力嚴重不足，最好的方法是移動病人至其他機構。（編輯：張雅淨）1110403