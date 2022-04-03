彰縣公布確診者足跡 到過精誠夜市、魚市爌肉飯

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（中央社記者吳哲豪彰化3日電）彰化縣今天沒有COVID-19確診案例，但衛生局公布北部多名確診者在彰化縣公共場所活動史，其中包括魚市爌肉飯、彰化精誠夜市等，另有41人安排居家隔離與採檢。

中央流行疫情指揮中心公布，國內新增280例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），分別為183例本土病例，再創今年新高，及境外移入97例。

彰化縣衛生局下午公布確診個案在彰化縣公共場所活動史，日期範圍為4月1日及4月2日，地點包括彰化市成功路文化廚苑、精誠夜市紐西蘭牛排、彰化市華山路的魚市爌肉飯及彰化市中正路2段的統一超商鑫彰安門市。

彰化縣衛生局長葉彥伯接受中央社記者電訪時說，有多名北部確診者曾到彰化，昨天匡列70名接觸者，其中有41人屬於親密接觸者須居家隔離且接受採檢，採檢結果都為陰性。

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葉彥伯指出，精誠夜市及爌肉飯店家，由於上門的客人很多，老闆無從得知客人身分，只能呼籲4月1日曾前往精誠夜市紐西蘭牛排及4月2日曾在魚市爌肉飯消費的民眾，注意身體狀況。

葉彥伯說，前幾天因確診者人數增加，像是台中市婚宴相關接觸者人數多，使用快篩試劑的人數也增加，全縣醫療院所約剩下3000多支快篩試劑，衛生局也會再採購，因應防疫需求。（編輯：謝雅竹）1110403