台南公布新北染疫女足跡 籲同時段用餐者採檢

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台南市政府3日表示，新北市10多歲女性個案23754曾於3月27日在台南市活動地點，相關足跡已完成清消工作。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年4月3日

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南市今天沒有新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，但市府公布1名新北市10多歲女性個案曾於3月27日到台南市活動，籲曾同時段、地點用餐民眾採檢。

台南市政府衛生局下午發布新聞稿指出，新北市10多歲女性個案23754曾於3月27日在台南市活動，包含上午10時19分至10時49分在中西區卡加米亞casamia cafe內用、下午1時10分至1時40分在歸仁區MITSUI OUTLET PARK、下午2時至2時30分在摩斯漢堡高鐵台南店內用。

台南市衛生局指出，個案於台南市活動後，3月27日下午自高鐵台南站搭乘654車次北上，3月31日出現發燒、流鼻水症狀，至社區採檢站採檢後陽性確診，Ct值18.22，個案尚未接種過COVID-19疫苗。

台南市衛生局指出，曾與案23754同時段於中西區卡加米亞casamia cafe、摩斯漢堡高鐵台南店用餐的民眾，可打電話至（06）2880180安排採檢；其他足跡重疊或相關民眾，應落實自我健康監測，若出現身體不適或疑似COVID-19症狀，應儘速就醫採檢。

台南市衛生局指出，為查核轄內娛樂場所疫情防治作為落實情形，衛生局昨晚會同經發局、警察局前往稽查，未發現違反防疫相關規定的從業人員或顧客，並持續進行宣導。（編輯：謝雅竹）1110403