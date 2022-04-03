台灣祭確診者墾丁足跡 包含會場、超商與屈臣氏

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「台灣祭」活動因有確診者參加而停辦，屏東縣政府3日公布個案足跡，並針對活動會場等相關足跡進行清潔消毒。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年4月3日

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（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）在大灣遊憩區舉辦的「台灣祭」因有確診者（案24399）參加而停辦，屏東縣政府今天公布個案足跡，下了高鐵後南下到墾丁，除了活動會場，還去過7-11，並到屈臣氏買快篩試劑。

屏東縣衛生局長施丞貴今天在「屏東縣嚴重特殊傳染性肺炎應變中心」線上直播記者會說明，台灣祭確診者為1名台北遊客（案24399），其足跡為4月1日從台北搭高鐵到左營後，一路南下墾丁，晚間入住墾丁山水心旅棧。

施丞貴指出，案24399連續2天都有去過台灣祭會場，還包含墾丁大街大玉食堂2館、7-11大街門市，並到屈臣氏墾丁店購買快篩試劑。

施丞貴表示，有關案24399，縣府已匡列30人安排採檢，並發出近萬封細胞簡訊，呼籲有足跡重疊或收到簡訊的民眾，盡快前往恆春旅遊醫院、恆春南門醫院、恆春基督教醫院與恆春衛生所採檢，相關足跡陸續完成清潔消毒。（編輯：張雅淨）1110403