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新北新增確診71例 足跡遍及家樂福星巴克公車

2022/4/3 17:01（4/3 17:36 更新）
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中央流行疫情指揮中心3日公布，國內新增183例COVID-19本土病例，以新北市71例最多。新北市長侯友宜（中）下午在防疫應變會議指出，以三峽區41人最多，中和區15人居次。中央社記者沈佩瑤攝 111年4月3日
中央流行疫情指揮中心3日公布，國內新增183例COVID-19本土病例，以新北市71例最多。新北市長侯友宜（中）下午在防疫應變會議指出，以三峽區41人最多，中和區15人居次。中央社記者沈佩瑤攝 111年4月3日
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（中央社記者沈佩瑤、王鴻國新北3日電）新北市今天新增71例確診，其中64例居隔採檢陽性、1例居隔陰轉陽，實際新增6例。市府並公布相關公共足跡，涵蓋星巴克、家樂福、麵包店、飯店等地，另還曾搭乘公車。

市長侯友宜下午在防疫應變會議指出，新北今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增本土病例71人，遍及板橋等11個行政區，又以三峽區41人最多，中和區15人居次。

侯友宜表示，目前新北市列管中的居家隔離人數為3566人，今天可以解除隔離者有283人。

市府公布確診者新北市公共場所足跡，在3月27日至4月1日期間，分別到過中和、林口、樹林、淡水、三重等地區的餐廳、麵包店、咖啡豆專賣店、飯店、星巴克、家樂福，部分確診者曾搭乘公車。

另還有4名外縣市確診者，曾在3月29日、31日前往中和區錦和路的新喬福保齡球館、全家便利商店中和錦中店。（編輯：方沛清）1110403

（新北市政府提供）
（新北市政府提供）
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