桃園市新增影城等29處足跡 市府籲儘速接種疫苗

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（中央社記者吳睿騏桃園3日電）桃園市今天新增22名確診者，市府公布確診者29處公共場所足跡，包括多家影城、便利超商、連鎖賣場、圖書館、餐廳及藥局共29處，並呼籲符合疫苗接種資格的市民儘速施打。

桃園市政府新聞處長詹賀舜下午在疫情說明記者會中表示，依據中央流行疫情指揮中心公告顯示，桃園市今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診者22例，市府同時公布新增公共場所足跡共29處，他強調，接種疫苗能有效預防感染重症，呼籲符合接種資格的市民應儘速施打，提高自我保護力。

詹賀舜說，相關足跡包括多家的大潤發、全聯及大家超市等賣場；7-11、全家、萊爾富、OK等便利超商，中壢威尼斯影城及桃園站前IN89統領影城、蝦皮店到店桃園桃鶯二店、桃園市立圖書館大林分館、青園藥局、大樹藥局桃園桃鶯店，並曾多日搭乘機場捷運往返A17站至A21站。

另外，也曾去過麥當勞桃園中正店，以及傳統老麵店、一軍飲食、食八方麵飯館、新馬辣經典麻辣鍋桃園大江店、金讚魯肉飯、享食一日三餐、宜珍快餐、金讚魯肉飯、吉野烤肉飯中原店、集英會牛肉麵館等餐廳。

詹賀舜提醒民眾，如果曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。（編輯：陳仁華）1110403

（桃園市政府提供）