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王喜採檢戳鼻流血 王必勝：有時是個人因素請見諒

2022/4/4 12:09
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（中央社記者王朝鈺基隆4日電）香港男演員王喜昨天PCR採檢遭捅傷流鼻血，衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長王必勝今天說，有時因為個人因素採檢時會出血，請王喜見諒。

王必勝上午至基隆市府參加防疫會議後接受媒體聯訪，媒體詢問，王喜昨天在臉書（Facebook）發文，入境台灣在機場PCR採檢，遭捅傷流鼻血。

對此，王必勝說，到昨天為止落地採檢共7萬1000人，從中採出2832名確診，首先要感謝7萬多名民眾的配合，採檢過程難免會有些不舒服及等待時間，他也代表團隊致歉，更要感謝不眠不休的工作團隊，24小時待命且工作環境相當危險，「我要對他們表達最高的致敬」。

王必勝說，有時因為個人因素，例如鼻中膈彎曲、鼻甲比較厚，或是長時間搭飛機鼻腔比較乾糙等，採檢時可能會出血，應該不是太嚴重的副作用，請王喜見諒，據他所知，王喜因為確診好像送到南投的集中檢疫所，團隊也會給予關懷和說明，因為他代表團隊，如果王喜有任何問題也可以跟他說。

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基隆市長林右昌昨天建議將「類普篩」名稱取為「全民防疫愛心篩檢」，王必勝表示，「我覺得也很好」，類普篩是衛生福利部長陳時中日前拋出的概念，並非定調一定稱為「類普篩」，只是說明是普篩，不是用PCR而是用家用快篩的意思，至於基隆市因地制宜開始試辦，計畫要用什麼名稱「我想我們都尊重」。

王必勝表示，以手上數據看來基隆市疫情沒有擴大跡象，接下來要用家用快篩的普篩，主要目的是要看事實上是否如此，瞭解社區內是否有潛藏確診者沒有找到，市府如果需要更多快篩試劑，隨時都會載過來，至於快篩試劑如何施作，基隆市長林右昌下午會向外界說明。（編輯：張銘坤）1110404

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