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疫情15/300

中國單日本土新增1.6萬例 總染疫數連續3天破萬

2022/4/5 11:16（4/5 11:21 更新）
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中國疫情連續第3天破萬例。圖為1日自浦東機場入境，並等待送往隔離酒店的旅客。（中央社檔案照片）
中國疫情連續第3天破萬例。圖為1日自浦東機場入境，並等待送往隔離酒店的旅客。（中央社檔案照片）
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（中央社台北5日電）中國雖然堅持動態清零，但至今未能遏止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。官方今天通報，單日本土新增1萬6412例，總染疫數達1萬6590例，是3月疫情大爆發以來連續第3天破萬例。

根據中國國家衛生健康委員會官網上午公布，4日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1235例，其中本土1173例，以吉林省792例最多；另有境外移入62例。

至於新增的無症狀感染病例達1萬5355例，境外移入116例，本土1萬5239例，當中包括吉林省1680例。

新增本土確診加上本土無症狀感染者達1萬6412例，連同境外移入病例，總染疫人數達1萬6590例，較昨天通報增加3323例，是中國自3月疫情大爆發以來連續第3天新增總染疫數破萬，當局堅持動態清零的防疫策略面臨考驗。

尤其當全中國防疫焦點集中在上海之際，首都北京也傳疫情，昨天通報新增染疫病例涉及3條傳播鏈，官方坦承形勢嚴峻複雜。據官方今天通報，北京新增本土感染數9例，其中8例是確診，1例是無症狀感染。

截至4日24時，中國大陸現有確診2萬5060例，累計死亡4638例，累計報告確診15萬7378例。

港澳方面，香港特別行政區累計確診30萬5819例（出院5萬1346例，死亡8262例），澳門特別行政區累計確診82例（出院82例）。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110405

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