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疫情21/300

上海防疫「骨肉分離」 官方：家長陽性才可陪同

2022/4/4 13:45
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（中央社台北4日電）上海防疫出現成人與兒童分開收治的「骨肉分離」情況，引發爭議。官方今天強調，家長要同樣是陽性感染者，才可以同住在兒童區域陪護照顧，一同接受觀察治療，否則不能陪護。

據陸媒央視新聞報導，上海市今天上午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控記者會，有媒體詢問，現在各方呼聲很高，對於隔離治療的嬰幼兒感染者，希望家長可以陪護，能否回應？上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝於是作上述表示。

他強調，根據「傳染病防治法」、防控工作要求等，感染者應當與非感染者隔離。

吳乾渝進一步稱，按照分類收治的原則，已經明確，如果兒童家長同樣是陽性感染者，可以同住在兒童區域陪護照顧，一起接受觀察治療。

他又說，對於兒童感染者，如果家人不符合陪同條件，且患兒小於7歲，將在公衛中心接受治療；其他大齡兒童和青少年，以及家長符合陪同條件的低齡兒童感染者，將主要在集中收治點隔離治療，並配置專業的兒科醫療團隊，保障患兒得到規範專業的治療和生活照料。

上海防疫方式引起諸多批評，其中家長與兒童「骨肉分離」的狀況，引起外界特別關注。法國駐上海總領事館日前甚至代表歐盟國家致函上海市政府請命，要求官方勿將歐盟僑民比照辦理。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110404

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