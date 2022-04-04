孫春蘭視察上海防疫：用最短時間實現社會面清零

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（中央社記者張淑伶北京4日電）中國國務院副總理孫春蘭今天在上海察看疫情防控和核酸檢測等工作，她表示，要努力用最短時間實現社會面清零目標。

上海市官方帳號「上海發布」晚間發布，孫春蘭今天前往核酸採樣點、封控居民區、集中隔離點和上海市大數據中心，實地察看核酸採樣檢測、封控社區組織、居民生活保障、隔離點管理、數據平台支撐等情況。

孫春蘭強調，開展全市全員核酸檢測工作，是打贏疫情防控阻擊戰的關鍵一仗。「要深入貫徹習近平總書記重要指示精神，按照黨中央、國務院決策部署」，以更堅決的態度、更有力的行動、更高效的協同，做好各項工作，遏制住疫情擴散蔓延勢頭，努力用最短時間實現社會面清零目標。

孫春蘭在上海市大數據中心察看全市各區核酸篩查分時進度，就提高採樣、送檢、覆核的效率與在場人士一同分析研判。

孫春蘭說，上海疫情防控正處在關鍵時期，當前國家相關部門強力支持上海，全國多省市力量資源馳援上海。要「不漏一戶、不落一人」，確保在規定時間內完成篩查，「進一步摸清疫情底數」。

她並表示，要針對Omicron病毒株的特性，結合上海超大城市實際，做好管理服務、就醫購藥、人文關懷等工作。

孫春蘭是在2日到上海。上海官方3日宣布當天全市進行一次抗原檢測（快篩），4日在全市進行核酸檢測，改變原本的安排。據官方表示，近2500萬人在今天完成核酸檢測，約有3.8萬名醫務人員從15省區市調度進駐上海市協助採檢及醫療工作。（編輯：邱國強）1110404