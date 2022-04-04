上海新增病例破9千 解放軍及多省派萬人支援醫療

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上海3日COVID-19新增本土感染者達9006例。4日全市約2500萬人將展開核酸檢測。圖為上海市建設中的臨時集中隔離收治點。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張淑伶北京4日電）上海市COVID-19昨天新增本土感染者達9006例。今天全市約2500萬人將展開核酸檢測，中共解放軍派出衛勤力量2000餘人，加上周邊各省支援醫療人數約萬人，因應龐大採檢和收治量。

據官方微信公眾號「上海發布」，上海市衛健委今早通報：3日，新增本土COVID-19確診病例425例和無症狀感染者8581例。從3月至今，上海的本土陽性病例已經約6萬例。

根據當局安排，上海市昨天進行全市抗原檢測（快篩），快篩由民眾自測，結果15分鐘內就可出爐；今天進行全市核酸檢測，核酸檢測則必須動用龐大的醫療人力和設備進行採檢與結果分析。上海從未有過一天內對全市居民核酸檢測的紀錄。

3日天津醫務人員攜帶醫療物資抵達上海虹橋站。（中新社）

根據解放軍報，3日，軍隊抽組衛勤力量2000餘人，支援上海市做好疫情防控工作。此次抽組的衛勤力量來自陸軍、海軍、聯勤保障部隊所屬7個醫療單位，抵達後將迅速開展醫療救治、核酸檢測等工作。

綜合新華社與央視新聞報導，江蘇省4日派出7500名採樣隊員赴上海，開展核酸檢測採樣。按照計畫，今天採樣任務結束後，採樣隊員將返回各市，進行隔離休養、健康監測。

此外，來自武漢、天津、南昌、濟南等地數千名醫務人員攜帶醫療物資，3日分別乘坐10趟高鐵列車抵達上海。此外，河北省、安徽省、浙江省等地也都有醫療採檢人力前往上海支援。

新華社報導，上海市衛健委方面表示，全國多地援助上海的醫療隊總人數約一萬人，於近日分批抵達上海，其中部分醫療隊已入駐方艙醫院，準備接收COVID-19輕症患者和無症狀感染者。（編輯：曹宇帆）1110404