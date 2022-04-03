上海居民發出請命書 要求停止「運動式防疫」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京3日電）上海執行「動態清零」政策並進行封控，越來越多民眾表達不滿。一名上海居民發出請命書，要求立刻停止「運動式防疫」，並認為未經民選的地方官員只能逢迎上層、蔑視民意。

署名季孝龍的上海居民昨晚在推特上發出請命書後，今天他的微博帳號已經被封。他表示，已透過相關部門遞送了請命書；迫於中國當下言論管控現狀，此請命書不徵集聯署人，由他自己承擔全部風險。

請命書稱，上海在所謂「動態清零」政策指導下，陸續執行的封控措施已接近1個月，百業凋敝，數名年老體弱者因缺乏及時醫療救治而殞命，高壓之下並傳出自殺事件。

請命書有兩大重點，一是向上海政府咎責，要求「恢復科學、理性防控疫情的政策」；另一是向民眾紓困。

他說，中央任命、非經民選認可的地方政府官員只知逢迎上層旨意，奉調行事，蔑視民意。要求「立即解除本屆政府黨政官員職務」，迅速召開上海市人民代表大會，推選新一屆黨政官員，新一屆政府官員必須在上海生活居住10年以上，「具有治理地方的情感基礎」，才能得到上海居民的基本信任。

中央社記者透過電話聯繫到季孝龍，他說，這份請命書確實是他所寫，內容有和朋友討論過，也有在推特發起投票，參考了網友的意見。

他說，疫情對他個人的影響只是被要求足不出戶、生活上的不便利，但他看到很多中低階層朋友以及外來的務工人員遭遇到很大的困難，他們當中有些人甚至被房東趕走。

至於請命書中提及敏感的政治要求，是否會擔心帶來不利影響，他坦言「可能會有風險」，但說：「我希望管理上海的官員是愛上海的」。他認為政府就算是執行中央的命令，「也要聽民意」，並稱相信也有很多公務人員在這一輪抗疫行動中感到無可奈何。

季孝龍是江蘇省蘇州市人，在上海居住20餘年。他自稱是政治犯，因為發動「廁所革命」入獄3年半，今年2月9日獲釋，現在出獄不到兩個月。

他2日晚間在推特發出的請命書，迅速獲得轉發。有網友留言稱他「好傻好天真」，但為他的勇氣按讚。（編輯：李雅雯）1110403