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中國單日確診數首度破萬 疫情爆發清零陷考驗

2022/4/3 11:16（4/3 12:53 更新）
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為應對嚴峻的本土疫情，上海祭出嚴格封控措施，管制人流、車流。圖為上海一處高架道路，警方針對行經車輛進行管制。中央社記者吳柏緯上海攝 111年4月2日
為應對嚴峻的本土疫情，上海祭出嚴格封控措施，管制人流、車流。圖為上海一處高架道路，警方針對行經車輛進行管制。中央社記者吳柏緯上海攝 111年4月2日
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（中央社台北3日電）中國大陸COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，當局堅持動態清零遏止疫情蔓延，目前卻仍呈升溫局勢。官方今天通報，自3月疫情大爆發以來，單日新增確診數首度破萬達1萬3287例。

根據中國國家衛生健康委員會官網上午公布，4月2日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1506例，其中本土1455例，以吉林省956例最多；另有境外移入51例。

至於新增的無症狀感染病例數，境外移入90例，本土1萬1691例，當中包括吉林省3499例。

中國官方所公布1日新增確診加上無症狀感染數亦高達9998例。

中國當局自3月疫情大爆發以來，堅持動態清零的防疫策略面臨考驗。

儘管如此，中國國家衛健委疾控局副局長雷正龍1日在中國國務院聯防聯控機制召開的記者會中仍堅稱，總的來說，近期全國大部分地區疫情形勢整體向好，也說明中國的防控措施是行之有效的。

另據中國國務院聯防聯控機制指出，中國大陸3月疫情爆發波及29個省分。

截至2日24時，中國大陸現有確診2萬6167例，累計死亡4638例，累計報告確診15萬4738例。

港澳方面，香港特別行政區累計確診30萬4897例（出院5萬93例，死亡8061例），澳門特別行政區累計確診82例（出院82例）。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110403

▼中國每百萬人新增確診數與死亡人數
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