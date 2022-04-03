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上海新增8226例確診 3月疫情爆發以來最高

2022/4/3 11:29（4/3 12:53 更新）
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圖為上海徐匯區居委會3月26日為隔離民眾發放食物。（中新社）
圖為上海徐匯區居委會3月26日為隔離民眾發放食物。（中新社）
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（中央社台北3日電）上海2日共新增8226例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，其中本土確診438例、本土無症狀感染者7788例。這也是上海自3月爆發本輪疫情以來，單日新增確診數創下最高紀錄。

根據上海市衛健委通報，上海2日新增438例本土確診、本土無症狀感染者7788例，其中有73例確診病例為無症狀感染者轉歸；16例確診病例和6773例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。

新增境外移入COVID-19確診病例6例和無症狀感染者1例，均在閉環管控中發現。

由於上海疫情日益嚴峻，中國國務院副總理孫春蘭2日赴上海。孫春蘭表示，要堅持「動態清零」總方針不動搖，加緊推進應檢盡檢、應收盡收、應隔盡隔、應治盡治。

上海這波疫情已有超過5萬人染疫，其中大多為無症狀感染者。官方堅持的「動態清零」政策亦引發民眾質疑。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110403

▼中國每百萬人新增確診數與死亡人數
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