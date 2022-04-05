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上海單日確診破1萬3000例 疫情以來新高

2022/4/5 10:20（4/5 10:33 更新）
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為應對嚴峻的本土疫情，上海祭出嚴格封控措施，管制人流、車流。圖為上海一處高架道路，警方針對行經車輛進行管制。（中央社檔案照片）
為應對嚴峻的本土疫情，上海祭出嚴格封控措施，管制人流、車流。圖為上海一處高架道路，警方針對行經車輛進行管制。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳柏緯上海5日電）上海4日完成全城2500多萬人核酸檢測。據上海市衛健委5日通報，上海4日新增COVID-19本土確診病例268例、無症狀感染者1萬3086例，總計病例數達1萬3354例，創疫情以來單日新高。

為了應對本輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，上海在3日進行全城抗原篩檢，並於4日進行全城核酸檢測。由於工程浩大，約有3.8萬名醫務人員從15省區市調度進駐上海市。

上海市官方帳號「上海發布」4日晚間發布，2500萬人核酸檢測已全數完成，隨後展開檢測、覆核、人員轉運和相關分析研判工作。等到這些工作全部完成後，將根據國家有關規定，結合篩查結果，明確後續管控措施。

今天上午，上海市衛健委通報檢測結果，總計新增本土確診病例268例、無症狀感染者1萬3086例。總計病例數達1萬3354例，是上海本輪疫情以來單日新高。

由於疫情嚴峻，解封之日遙遙無期，民生物資供給仍舊是個大問題。

通報指出，上海市委書記李強4日視察疫情防控和生活物資供應保障情況時做出指示，全力以赴做好生活物資供應保障各項工作，「貨源供給要更加充足，物流運輸要更加暢通，社區配送要更加及時，食品安全要更加嚴格，多措並舉、千方百計打通生活物資配送到戶的最後環節，切實滿足疫情期間廣大市民群眾基本生活需要。」

另一方面，中國國務院副總理孫春蘭4日赴上海察看疫情防控和核酸檢測等工作時則再次強調，要努力用最短時間實現社會面清零目標。（編輯：陳沛冰）1110405

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