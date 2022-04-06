4/6本土染疫增281例 全台確診者足跡一次看
2022/4/6 15:16（4/6 18:03 更新）
連假返工首日，國內新增281例COVID-19本土病例，再創今年單日新高。圖為5日台北市南港區知名炭烤燒餅店，民眾戴好口罩排隊消費。（中央社檔案照片）
（中央社網站6日電）連假返工首日，國內新增281例COVID-19本土病例，再創今年單日新高，且國內連續6天本土疫情超過百例，遍及17縣市，以新北市115例最多。各縣市陸續公布個案足跡，中央社為您整理全台確診者足跡。
基隆市
（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）
台北市
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
新北市
（新北市政府提供）
桃園市
（桃園市政府提供）
新竹市
（圖取自facebook.com/taiwango0527）
（圖取自facebook.com/taiwango0527）
新竹縣
（圖取自facebook.com/WKYang.HC）
（圖取自facebook.com/WKYang.HC）
（圖取自facebook.com/WKYang.HC）
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苗栗縣
（苗栗縣政府提供）
台中市
（台中市政府提供）
南投縣
（南投縣政府提供）
彰化縣
（圖取自facebook.com/chshb.tw）
雲林縣
（圖取自facebook.com/YunlinCountyGov）
嘉義市
（嘉義市政府提供）
台南市
（圖取自facebook.com/taiwanweicher）
（圖取自facebook.com/taiwanweicher）
（圖取自facebook.com/taiwanweicher）
高雄市
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
屏東縣
（圖取自facebook.com/pan.menan1）
（圖取自facebook.com/pan.menan1）
（圖取自facebook.com/pan.menan1）
宜蘭縣
（圖取自facebook.com/ilshb）
（圖取自facebook.com/ilshb）
花蓮縣
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（編輯：林傑立）1110406
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