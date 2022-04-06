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4/6本土染疫增281例 全台確診者足跡一次看

2022/4/6 15:16（4/6 18:03 更新）
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連假返工首日，國內新增281例COVID-19本土病例，再創今年單日新高。圖為5日台北市南港區知名炭烤燒餅店，民眾戴好口罩排隊消費。（中央社檔案照片）
連假返工首日，國內新增281例COVID-19本土病例，再創今年單日新高。圖為5日台北市南港區知名炭烤燒餅店，民眾戴好口罩排隊消費。（中央社檔案照片）
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（中央社網站6日電）連假返工首日，國內新增281例COVID-19本土病例，再創今年單日新高，且國內連續6天本土疫情超過百例，遍及17縣市，以新北市115例最多。各縣市陸續公布個案足跡，中央社為您整理全台確診者足跡。

基隆市

（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）
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（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）
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（基隆市政府提供）
（基隆市政府提供）
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台北市

（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
（台北市政府提供）

新北市

（新北市政府提供）
（新北市政府提供）

桃園市

（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）

新竹市

（圖取自facebook.com/taiwango0527）
（圖取自facebook.com/taiwango0527）
（圖取自facebook.com/taiwango0527）
（圖取自facebook.com/taiwango0527）

新竹縣

（圖取自facebook.com/WKYang.HC）
（圖取自facebook.com/WKYang.HC）
（圖取自facebook.com/WKYang.HC）
（圖取自facebook.com/WKYang.HC）
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（圖取自facebook.com/WKYang.HC）
（圖取自facebook.com/WKYang.HC）

苗栗縣

（苗栗縣政府提供）
（苗栗縣政府提供）

台中市

（台中市政府提供）
（台中市政府提供）

南投縣

（南投縣政府提供）
（南投縣政府提供）

彰化縣

（圖取自facebook.com/chshb.tw）
（圖取自facebook.com/chshb.tw）

雲林縣

（圖取自facebook.com/YunlinCountyGov）
（圖取自facebook.com/YunlinCountyGov）

嘉義市

（嘉義市政府提供）
（嘉義市政府提供）

台南市

（圖取自facebook.com/taiwanweicher）
（圖取自facebook.com/taiwanweicher）
（圖取自facebook.com/taiwanweicher）
（圖取自facebook.com/taiwanweicher）
（圖取自facebook.com/taiwanweicher）
（圖取自facebook.com/taiwanweicher）

高雄市

（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）

屏東縣

（圖取自facebook.com/pan.menan1）
（圖取自facebook.com/pan.menan1）
（圖取自facebook.com/pan.menan1）
（圖取自facebook.com/pan.menan1）
（圖取自facebook.com/pan.menan1）
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宜蘭縣

（圖取自facebook.com/ilshb）
（圖取自facebook.com/ilshb）
（圖取自facebook.com/ilshb）
（圖取自facebook.com/ilshb）

花蓮縣

（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）

（編輯：林傑立）1110406

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