柔道班群聚彰化增1例 個案父居家隔離期間發病

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彰化縣政府6日公布確診個案公共場所活動足跡，彰化市公所也動員加強環境清消。（彰化市公所提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年4月6日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣6日電）彰化縣今天新增1例COVID-19確診個案，為新北市柔道班群聚個案的父親，居家隔離期間於昨天出現咳嗽、流鼻水症狀，快篩陽性，PCR檢測Ct值25.03，此個案已造成友人、父親染疫。

中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增281例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例，其中彰化縣2例。彰化縣長王惠美下午召開防疫記者會說，昨天1例未列案號由中央今天公布，因此今天縣內新增1例，是居家隔離期間發病，與新北市柔道班群聚有關。

縣府衛生局長葉彥伯說明，年約18歲染疫個案洗車傳給友人後，個案的40多歲父親1日執行PCR核酸檢測陰性，居家隔離，昨天咳嗽、流鼻水，快篩陽性，PCR檢測Ct值25.03；另外，這起傳染鏈個案家族外出餐敘、購物、社交友人等已匡列採檢，PCR皆陰性。

葉彥伯表示，餐廳內用個人套餐、維持社交距離，雖密閉空間，但風險中等，若是吃合菜、人聲鼎沸、長時間聊天、喝酒助興、無法維持社交距離的用餐場所，風險較高要警覺。

葉彥伯說，餐廳防疫措施包含工作人員盡快完成3劑COVID-19疫苗接種、有呼吸道等症狀勿上班速就醫、嚴格落實實聯制、工作人員每天量體溫及監測健康、勤洗手、戴口罩、提供洗手設備及消毒用品並加強環境及廁所清消、自助餐廳應有適當阻隔，避免飛沫污染。

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葉彥伯說，請用餐民眾盡快完成3劑疫苗接種、配合實聯制、量測體溫、手部消毒、有呼吸道等症狀速就醫勿進餐廳、盡量採個人套餐，減少合菜、避免在密閉空間與不特定人共桌用餐、使用公筷母匙及避免換桌、除飲食外應戴口罩，如離開座位時。

王惠美表示，新竹關西營區群聚案2人返鄉彰化確診，個案活動力充沛，曾與軍中同袍、校友、家人等社交餐敘，持續疫調中；大甲媽祖遶境活動期間，縣政府1樓中庭開放，控管休息人數並維持室內社交距離1.5公尺，進入香客須實聯制、量體溫、戴口罩、接種3劑疫苗，登記取得進出識別證，休息時禁飲食。（編輯：謝雅竹）1110406