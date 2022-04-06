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黃珊珊：北市增45例確診 累計7775人停課

2022/4/6 13:54
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（中央社記者陳昱婷台北6日電）疫情升溫，台北市副市長黃珊珊今天表示，台北市大概新增45例COVID-19確診個案，校園部分累計7所高中以下學校全校停課、8所部分停課，共影響7775人。

黃珊珊上午出席警消醫護同仁體健優惠活動後接受媒體聯訪表示，台北市今天大概會新增45例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，新個案會越來越多。

黃珊珊指出，截至上午，台北市有15所高中以下學校停課，其中7校是全校停課、8校部分班級停課，共影響7775人，且目前學校通報的數量相當多，因此教育局同仁將投入疫調作業。

黃珊珊上午在臉書發文指出，中央已宣布，若每天超過1500人確診，可能就會啟動在家隔離，看來每天200、300例確診只是小菜一碟，疫後新常態就是要與病毒共存，清零已經遙不可及。

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黃珊珊說，現在的疫情是去年5月的倍數成長，大量感染的結果必然是將輕症與無症狀確診者放在家中隔離，但要如何控制每日確診數字，中央好像就沒有清楚說明，且仍未提升任何防疫管制，照這樣的速度，每天新增1500例很快就會到達。

黃珊珊呼籲，現在最重要的是做好自身防護與消毒，每一天、每個人都有可能把病毒帶回家，尤其是家中有老人家或15歲以下的小朋友，更是要特別注意，口罩戴好戴滿不離身。（編輯：李錫璋）1110406

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