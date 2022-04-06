基隆愛心篩檢4例確診 2例感染源不明

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（中央社記者王朝鈺基隆6日電）基隆市政府執行「全民防疫愛心篩檢」，包含1名市府人員在內已有4例快篩陽性，再經PCR核酸檢測後4例全部確診，其中2例感染源不明，市府立即啟動疫調等措施，快速阻斷傳播鏈。

基隆市長林右昌上午在市府接受媒體訪問表示，市府執行愛心篩檢已有成果，昨天接獲4例快篩陽性通報，安排PCR採檢後4例都確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），快篩陽性後的採檢陽性率昨天是100%，市府立即啟動相關處理程序。

林右昌說，4例中有2例可以找到關聯性，疫調還在進行中，可以看出昨天愛心篩檢已有成果，因為可以找出2例不明感染來源，讓市府能立即採取措施阻斷傳播鏈，今天應該會有更多民眾篩檢，可能會接到更多通報，市府繼續執行這項任務，希望有好的成果回饋給衛生福利部疾病管制署。

對於有市府同仁確診，林右昌表示，市府一早就啟動分流機制，也會針對這名同仁進行相關疫調，因為市府屬於重要關鍵基礎建設，要確保能夠順利運作，讓公務持續進行為服務市民，市府近2年已建立標準作業程序，就照著程序走。

基隆市防疫愛心篩檢昨天起至9日共5天，對象為在基隆市設籍或居住的18歲以上民眾，分區域、分類別、規劃時序，昨天從仁愛區率先發放家用快篩試劑，配發到仁愛區共29個里4240劑昨天全數發送完畢，今天輪由七堵區和中山區發送試劑。（編輯：李錫璋）1110406