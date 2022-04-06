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疫情14/300

台中確診者足跡 審計新村、客運站、三井OUTLET入列

2022/4/6 15:46（4/6 16:06 更新）
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台中市政府6日表示，外縣市確診3個案有台中足跡點，其中包含審計新村，環保局已派員完成清消。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年4月6日
台中市政府6日表示，外縣市確診3個案有台中足跡點，其中包含審計新村，環保局已派員完成清消。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年4月6日
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（中央社記者趙麗妍台中6日電）中市府今天表示，3外縣市確診者有台中足跡，包含MITSUI OUTLET PARK台中港、審計新村、台中客運朝馬站等；另新增2本土個案，傳染期間無台中足跡，目前匡列1人。

台中市政府衛生局今天透過新聞稿表示，接獲COVID-19（2019冠狀病毒疾病）外縣市確診3個案（案24829、案24907、案25350）台中足跡點，包括4月1日清水區阿財米糕店、MITSUI OUTLET PARK台中港、西區大毅老爺行館、審計新村、冒煙的喬台中國美店、西區牛若丸和牛燒肉台中店、台中客運朝馬站。

4月2日泰安服務區、星享道酒店；4月3日新社莊園古堡等，已通知業者完成清消作業，呼籲有足跡重疊民眾可至社篩站進行篩檢。

衛生局指出，今天接獲新增轉入2例本土確診個案，案25175、案25177皆為20多歲，1名男性、1名女性，均設籍外縣市，因工作需求於台中租屋，2人在4月2日至4日期間和多名友人同遊桃園、南投及高雄，4月4日陸續出現肌肉痠痛、喉嚨痛症狀，經就醫採檢後確診，皆已收治隔離治療。

另，5日晚間接獲轉入1例中央已公告確診病例（全國案25005），為案25175、25177的同行友人，3人可傳染期間均無台中市的公共足跡。（編輯：陳仁華）1110406

台中市政府6日表示，有3名外縣市確診者近期有台中足跡點，包含西區大毅老爺行旅等多處，市府環保局派員前往加強環境清消。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年4月6日
台中市政府6日表示，有3名外縣市確診者近期有台中足跡點，包含西區大毅老爺行旅等多處，市府環保局派員前往加強環境清消。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年4月6日
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