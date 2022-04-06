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疫情15/300

苗栗縣新增1例確診者 居隔期間陰轉陽

2022/4/6 12:44
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（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗縣政府今天公布縣內新增1名COVID-19確診者，為台北市確診個案家人，於居家隔離期間採檢陰性轉陽性，公共場所足跡分布泰安、大湖、頭份、苗栗市。

苗栗縣政府衛生局指出，這名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者（案25245）為29歲男性，因母親案23849確診（屬台北市個案），4月1日起與妻、兒在泰安鄉山區開設的民宿中進行居家隔離，5日下午通報衛生局居家快篩陽性，由消防單位將一家3口送至醫院採檢PCR，當晚報告出爐呈陽性收治於醫院；妻子及兒子報告為陰性，繼續返回民宿居家隔離。

衛生局依據感染風險評估後共匡列29名密切接觸者採檢後列為居家隔離8人（苗栗縣2人、外縣市6人）；自主或自我健康監測21人，持續進行疫調。

衛生局公布個案於傳染風險期間所涉公共場所足跡，包括泰安鄉、大湖鄉、頭份市、苗栗市等多家超市、超商、牛排館等，安排進行清消；另經調查實聯制共621筆，已發放簡訊通知採檢。

衛生局長張蕊仙指出，民眾如有足跡重疊或染疫疑慮可於今天晚間5時至9時到大順醫院、大千綜合醫院及為恭紀念醫院進行採檢。

此外，衛生局也說，有關昨天公告外縣市確診案例（案號24684）曾於4月2日至縣內頭份市用餐，20名密切接觸者採檢全數陰性，全列為居家隔離；有足跡重疊或染疫疑慮至醫院採檢者有24人PCR報告亦全數陰性。（編輯：李錫璋）1110406

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