高雄新增37例確診 公布多達39處足跡

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高雄市今天新增37例COVID-19本土個案，其中薩克斯風吹奏者衍生會館群聚新增22例，另有境外移入者住院10天後，Ct值逾30解隔離，卻傳染給家中5人。市府也公布多達39處足跡。

高雄市長陳其邁下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，今天高雄市新增37例，包括雅閣私人招待會館群聚新增22例，隔離中陰轉陽6例，台中市案25005接觸者4例及境外移入案22153同住家人5例。

高市府衛生局簡任技正潘炤穎說明，6例居隔期間陰轉陽個案，分別與前鎮化廠、台中婚宴及台北市案23022衍生案有關，無社區感染風險。雅閣私人招待會館匡列約200人，經檢驗新增22例確診，包含員工、顧客及其同住家人與密切接觸者。

另外，境外移入案22153因入境後篩檢陽性，收治住院10天後，Ct值逾30解隔返家，與同住者接觸後，造成5名同住家人紛紛確診。

台中市案25005戶籍在高雄，4月2、3日曾與親友到桃園、南投旅遊，回高雄後也有跟親友聚會，造成4名接觸者確診。

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今天小港區青山國小宣布預防性停課，另有科技廠有員工確診，陳其邁說明，案22153衍生的2名就讀國小兒童確診，按中央規定，1校2確診者辦理停課。潘炤穎說，科技廠匡列採檢約1000人疫調中，採檢結果尚未出爐。

市府也公布所有確診者足跡共多達39處，包含AGO雅閣私人招待會館、大帝國舞廳、享溫馨大寮店及博愛店、一德勞工夜市、夢時代購物中心、好市多高雄店、鼎泰豐高雄店、永豐銀行高雄分行、小北百貨高雄瑞源店、義大皇家飯店、SKM Park、開漳聖王廟等。（編輯：郭諭儒）1110406