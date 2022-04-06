更多編輯台推薦新聞：
何謂違反人道罪、種族滅絕？戰爭罪行這裡看
國際

何謂違反人道罪、種族滅絕？戰爭罪行這裡看

62歲微軟退休副總裁赴烏克蘭邊境 駕車千里接送難民
國際

62歲微軟退休副總裁赴烏克蘭邊境 駕車千里接送難民

報稅季來臨 頂客族、海外工作者5大關鍵一次看
生活

報稅季來臨 頂客族、海外工作者5大關鍵一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不限八大行業 陳時中：打滿3劑疫苗才可出入場所將增加
首頁 / 生活

高雄新增37例確診 公布多達39處足跡

2022/4/6 16:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高雄市今天新增37例COVID-19本土個案，其中薩克斯風吹奏者衍生會館群聚新增22例，另有境外移入者住院10天後，Ct值逾30解隔離，卻傳染給家中5人。市府也公布多達39處足跡。

高雄市長陳其邁下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，今天高雄市新增37例，包括雅閣私人招待會館群聚新增22例，隔離中陰轉陽6例，台中市案25005接觸者4例及境外移入案22153同住家人5例。

高市府衛生局簡任技正潘炤穎說明，6例居隔期間陰轉陽個案，分別與前鎮化廠、台中婚宴及台北市案23022衍生案有關，無社區感染風險。雅閣私人招待會館匡列約200人，經檢驗新增22例確診，包含員工、顧客及其同住家人與密切接觸者。

另外，境外移入案22153因入境後篩檢陽性，收治住院10天後，Ct值逾30解隔返家，與同住者接觸後，造成5名同住家人紛紛確診。

台中市案25005戶籍在高雄，4月2、3日曾與親友到桃園、南投旅遊，回高雄後也有跟親友聚會，造成4名接觸者確診。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

今天小港區青山國小宣布預防性停課，另有科技廠有員工確診，陳其邁說明，案22153衍生的2名就讀國小兒童確診，按中央規定，1校2確診者辦理停課。潘炤穎說，科技廠匡列採檢約1000人疫調中，採檢結果尚未出爐。

市府也公布所有確診者足跡共多達39處，包含AGO雅閣私人招待會館、大帝國舞廳、享溫馨大寮店及博愛店、一德勞工夜市、夢時代購物中心、好市多高雄店、鼎泰豐高雄店、永豐銀行高雄分行、小北百貨高雄瑞源店、義大皇家飯店、SKM Park、開漳聖王廟等。（編輯：郭諭儒）1110406

延伸閱讀
高雄增9確診 加嚴掃墓規定納骨塔室內暫停進入高雄增3例確診 自助餐店員工父母參加旅遊團染疫
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族