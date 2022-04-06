新北單日確診數增破百 本土115例遍及17行政區

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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北6日電）新北市今天新增115例本土確診，全市逾半、17行政區都有確診個案，以三峽區34例最多。相關個案足跡涵蓋漢堡王、美麗新淡海影城、寶雅、全聯及家樂福等多個賣場。

新北市長侯友宜下午召開新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，說明今天新北新增115例本土確診，其中居隔採檢陽81人、陰轉陽23人，實際新增11人。目前新北市列管中的居家隔離人數為7175人，今天可以解除隔離者有365人。

根據市府公布數據，新北今天新增115例本土確診在全市29個行政區中，已遍及17個行政區，其中以三峽區34人最多，其次是永和區11人，再來為土城區10人及新莊區9人。

至於與各地群聚相關病例，包括三峽相關案38人、中和相關案4人、基隆市相關案11人、台北市相關案22人、桃園市相關案2人、新竹市相關案4人、屏東縣相關案3人。

新北市府並公布多名確診者於新北市公共場所足跡，在3月31日至4月4日期間，分別到過三峽、樹林、新莊、三重、蘆洲、淡水及永和等區多家小吃店。

另外，World Gym健身俱樂部蘆洲店、漢堡王淡水新市店、美麗新淡海影城、家樂福北大站、寶雅永和中山站、全聯永和竹林店、85度C永和頂溪店等賣場入列。（編輯：戴光育）1110406