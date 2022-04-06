新北設集中檢疫所收治輕、無症者 擬推在宅照護

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因應COVID-19確診病患增加，新北市三重集中檢疫中心6日下午啟用，市長侯友宜（紅衣者）透過視訊測試遠距醫療，確保病患受到完好照護。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年4月6日

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市府今天表示，啟用三重集中檢疫中心，提供128房、268床收治輕症及無症狀確診者；另超前規劃部署急救責任醫院為COVID-19在宅照護分區中心，透過雲端提供24小時遠距醫療。

新北市長侯友宜、副市長劉和然、衛生局長陳潤秋今天下午共同舉行新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會，隨後啟用三重集中檢疫中心，這處集中檢疫中心將提供128房、268床的收治量能。

侯友宜說，應分區、分級照顧確診病患，取得社區共識與體諒支持，以家戶為單位在宅照護，收治輕症與無症狀確診者，以確保醫療量能照顧中度與重症患者。

侯友宜表示，相關輕症個案的認定標準、解除隔離的流程，須中央訂定指引。在尚未實施在宅照護前，因應這波疫情傳播又快又急，確診數迅速增加，市府下午啟用三重集中檢疫中心，設有128房、268床可收治268名的輕症及無症狀確診者。

至於規劃中的在宅照護模式，陳潤秋指出，今天召集板橋亞東醫院、衛福部雙和醫院、淡水馬偕醫院、台北慈濟醫院（位於新店區）、土城醫院、新莊輔大醫院、三重新北聯醫等7家責任醫院做為分區中心，說明「智能照護平台」整合服務流程，中心將配合基層醫院、診所、衛生所一起照顧病患。

陳潤秋告訴中央社記者，在宅照護將配合智慧照顧虛擬病房平台「新北iCare健康雲」，民眾可透過雲端大數據平台自主管理健康狀況；系統也以大數據隨時監控體溫、血氧、血壓、脈搏等生理資訊，自動評估追蹤個案，整合提供24小時遠距離諮詢與醫療。

她指出，個案若自覺身體不適，必要時，也可透過平台與急救責任醫療網的中心聯繫，啟動視訊電話的遠距醫療，並透過綠色通道轉介後送加強版集中檢疫所或後送醫院急診、住院治療。

新北市衛生局秘書高詩琪接受中央社記者電訪表示，目前在宅照顧模式屬於超前部署規劃，雖由7家責任醫院為照護中心，但實際第一線照護還包括基層衛生所、診所、醫藥機構等；偏鄉的在宅照護病患若需要，仍可透過遠距醫療評估並後送。

至於在宅照護病患的生活協助，劉和然說，新北市可將原有的「居家檢疫關懷中心」轉換為「居家在宅照顧關懷中心」，市府各單位可進駐，能以全方位方式照顧生活大小事。（編輯：戴光育）1110406