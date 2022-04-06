新北女確診者遊日月潭、紫南宮 匡列60人採檢

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（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）新北市一名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）女性確診者3月31日至4月2日到南投縣旅遊，住宿日月潭涵碧樓、參拜紫南宮等，衛生局匡列60人完成PCR採檢，58人陰性、2人報告尚未出爐。

南投縣政府衛生局今天發布訊息表示，新北市通報確診個案（案24904）國籍女性3月31日至南投縣埔里鎮、仁愛鄉遊玩，當晚在仁愛鄉「雲的故鄉」民宿過夜，4月1日至清境天空步道、魚池鄉鹿篙咖啡莊園、日月潭涵碧樓住宿，4月2日至竹山紫南宮。

衛生局表示，已完成疫情調查，接觸工作人員採檢包括蘇媽媽湯圓5人、民宿11人、雲南十八怪景觀餐廳3人、鹿篙咖啡莊園9人、涵碧樓32人，匡列接觸者共60人已完成PCR核酸檢測，58人陰性，2人檢驗中，通知業者完成內部環境清消，員工自我健康管理。

衛生局指出，與確診者足跡重疊者，已發布簡訊通知民眾自我健康監測，若出現上呼吸道、發燒、腹瀉、嗅覺異常等症狀，應戴口罩就醫並通報當地衛生局；再次提醒民眾，務必戴好口罩、勤洗手、保持社交距離，避免去人潮擁擠場所，降低社區感染風險。

衛生局表示，南投縣民若不適請通報縣府衛生局，將安排至衛福部南投醫院、南投基督教醫院、埔里基督教醫院、台中榮民總醫院埔里分院、佑民醫院、竹山秀傳醫院採檢就醫。（編輯：陳仁華）1110406