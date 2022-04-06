新竹縣增11例 分屬4個群聚案均為匡列居隔者

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新竹縣6日新增11例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，分屬4個群聚來源、均為匡列居隔對象，確診者有醫護人員、國小生與外籍教師等，相關足跡已陸續完成消毒。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年4月6日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）新竹縣政府表示，新竹縣今天新增11例，分屬4個群聚來源、均為匡列居隔對象，確診者有醫護人員、國小生與外籍教師等，相關足跡已陸續完成消毒，疫調持續進行。

新竹縣政府今天提供新聞資料表示，竹縣今天新增11例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，分屬4個群聚來源，均為匡列居隔對象，包含台中婚宴延伸醫院群聚增加3例，柔術運動館群聚增加6例，另有新北市、屏東縣確診者的匡列居隔者，各1人確診。

縣府說，在台中婚宴延伸醫院群聚案，今天新增的3例確診分別為案25169（護理佐理員）、案25254（病患）和案25255（病患），均在日前護理師案23409確診時，即匡列居家隔離，昨天檢驗結果陰轉陽。

縣府指出，柔術運動館群聚中有2名十興國小學生、2名橡樹補習班外籍教師確診，十興國小和橡樹補習班停課10天。今天十興國小全校2062人、橡樹補習班約200人全面採檢，相關足跡已陸續完成消毒，疫調持續進行。

新竹縣長楊文科表示，疫情升溫採檢需求增，考量醫療量能，建議民眾若有足跡重疊等，可優先採用居家快篩，若是確診接觸者則採用PCR。（編輯：李錫璋）1110406