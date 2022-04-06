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小琉球再現確診者足跡 三隆宮廟埕設篩檢站

2022/4/6 15:40（4/6 16:03 更新）
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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）屏東離島小琉球5日首度出現確診者足跡，縣府今天再公布1對北部確診情侶曾在清明連假到小琉球遊玩。下午3時於三隆宮廟埕設立篩檢站，並在小琉球衛生所提供領取快篩試劑。

自爆發COVID-19疫情以來，小琉球5日因返鄉的17歲高中生（案24903）確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），首度出現確診者足跡，引發當地居民驚慌，縣府大動作展開碼頭、乘船處、住宅等足跡清潔消毒。清明連假剛結束，又有確診者足跡到過小琉球遊玩。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，1對北部情侶（案25149）與（案25150），2人在4月1日至4日清明連假期間至小琉球旅遊，加上5日也有一名新北市高中生返回琉球探親確診（案24903），縣府今天下午起在小琉球緊急開設篩檢站，並發送家用快篩試劑，免費供民眾索取。

根據縣府疫調指出，北部情侶（案25149）與（案25150）在4月1日至4日前往小琉球旅遊後轉往嘉義，5日因男方有咳嗽及頭痛症狀至診所就醫，診所醫師看完診後進行衛教，建議若有疑慮可自行快篩，2人立即請親友買快篩試劑快篩，結果為陽性，通報1922由嘉義縣衛生局安排至醫院急診PCR採檢結果為陽性，雙雙收治住院。

由於2人在小琉球停留4天3夜，足跡涉及東琉線交通船、大福漁港、墨坊潛水背包客棧、海島女巫咖啡店、洪媽媽早餐店、海龜故事館等地，縣府匡列11人採檢及居家隔離，依實聯制通知360人自主健康管理，並展開相關足跡場域清消作業。

另外，屏東今天新增1名本土確診個案（案25055），為返鄉探親確診高中生（案號24907）的阿姨，匡列9名接觸者採檢後居家隔離，19人自主健康管理。

屏東縣政府呼籲，與確診者足跡重疊疑慮者，下午3時起，到三隆宮王爺廟埕檢查，曾至相關場所民眾，自接觸日起14天進行自我健康監測，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀必須盡速就醫。（編輯：謝雅竹）1110406

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