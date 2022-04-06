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疫情13/300

雲林確診個案至嘉市消費 林聰明沙鍋魚頭已清消

2022/4/6 15:53
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（中央社記者黃國芳嘉義市6日電）雲林縣COVID-19確診個案案25350，2日及3日曾至嘉義市林聰明沙鍋魚頭（光華店）等店家外帶及內用，嘉義市政府已完成相關足跡戶外環境消毒，並通知店家清潔消毒。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，中央流行疫情指揮中心今天宣布雲林縣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診的案25350個案，曾具嘉義市公共場域足跡，衛生局立即啟動調查並以中央建置的「疫調輔助平台」確認確診個案的相關足跡。

市府指出，案25350在嘉義市停留地點為4月2日分別至林聰明沙鍋魚頭（光華店）、亞尼克（嘉義中山店）、嘉義壺豆花，均為外帶使用且有戴口罩及落實實聯制；4月3日上午11時36分至下午1時在小旬湯－樂農鑄鐵鍋與親友用餐，用餐期間未佩戴口罩，用餐後即前往其他縣市，未在嘉義市其他地點停留。

衛生局一一通知相關足跡店家，立即執行全面清消，也針對高風險相關人員安排PCR採檢；呼籲民眾及業者應持續落實防疫措施及維持個人防疫習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離、落實環境清潔消毒，才能降低病毒傳播風險。

衛生局指出，目前國內本土疫情升溫，如民眾有與確診個案足跡重疊或收到細胞簡訊通知者，請落實自我健康監測，若有發燒、喉嚨痛、咳嗽、鼻塞或流鼻水等疑似COVID-19症狀，請佩戴好口罩、勿搭乘大眾交通運輸工具，盡速至社區採檢醫院採檢站就醫。（編輯：卞金峰）1110406

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