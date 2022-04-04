確診者2人1室 指揮中心：同病毒株不易交叉感染

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輕症確診者住加強版集中檢疫所或防疫旅宿開放「2人1室」。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北4日電）因應疫情升溫的醫療檢疫量能需求，加強版集中檢疫所或防疫旅宿得「2人1室」收治輕症確診者，日前公布後招來質疑，指揮中心今天重申感染Omicron病毒變異株的確診者2人1室不易交叉感染，且不必同時解除隔離。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例連續4天單日新增破百例，但99%以上都是輕症或無症狀病例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中2日宣布，除持續強化分流，輕症個案住防疫旅館、集中檢疫所將開放2人1室，但有醫師憂心會有交叉感染情況。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中說明，過去也執行過確診者「2人1室」模式，主要是同住家人確診COVID-19，夫妻或家長與兒童同住一間房間，並無交叉感染問題發生。

羅一鈞也引用丹麥資料，在200萬名COVID-19確診者中，只有47名出現交叉感染，證實感染其中一種病毒株 後，就擁有蠻強的保護力，再度感染機會會縮小，經過評估認為交叉感染情況低，即使是極少數交叉感染案例也沒有出現重症狀況。

羅一鈞表示，確診者安排「2人1室」皆會經過評估，以同樣感染Omicron變異株為主，若其中1人為不同希臘字母命名的病毒株，就需重新評估感染風險跟處理模式，可能須避免「2人1室」。未來若再出現新的變異株，會再評估取消確診者「2人1室」隔離模式。

另外，羅一鈞也提到，在「2人1室」隔離模式之下，考量每個確診者符合解隔離條件時程因人而異，先達到標準即可先行離開，解除隔離進度不會因與他人同住而受到另一個人影響，換句話說，確診者解隔條件不包含「同進同出」。

雖然國內病例連續多日突破百例，指揮中心仍然以收治量能仍夠為由，暫時不開放輕症確診可在家隔離。指揮中心指揮官陳時中說，現階段輕症個案還是必須異地隔離，雖然在家照護不是完全沒有可能，但一切仍待觀察病毒變化，目前沒有要這樣做。

媒體詢問，確診者的接觸者解隔時間是否可能縮減，羅一鈞表示，現階段暫無相關規劃，後續將視入境檢疫天數是否再從10天縮短天數，再評估確診者的接觸者解除居家隔離天數是否同步修改。（編輯：陳清芳）1110404