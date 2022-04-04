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疫情1/300

4/4本土增133例分布11縣市 新北46例最多[影]

2022/4/4 13:53（4/4 15:58 更新）
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國內4日新增133例COVID-19本土病例，遍及全台11縣市。圖為台北市兒童新樂園下午湧入人潮，民眾戴著口罩在園區排隊搭乘遊樂設施。中央社記者裴禛攝 111年4月4日
國內4日新增133例COVID-19本土病例，遍及全台11縣市。圖為台北市兒童新樂園下午湧入人潮，民眾戴著口罩在園區排隊搭乘遊樂設施。中央社記者裴禛攝 111年4月4日
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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北4日電）指揮中心表示，國內今天新增133例COVID-19本土病例，遍及全台11縣市，北至基隆、南至屏東都有新個案，仍以新北市最多，但個案數降至46例，全台案例數減少，與連假採檢少有關，不可放鬆警覺性。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中宣布，國內新增275例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例，分別為133例本土個案及142例境外移入，其中68例為航班落地採檢陽性；另確診個案無新增死亡。

據指揮中心資料顯示，本土病例當中，個案遍及11縣市，以新北市46例最多，其次為基隆市31例、台北市23例，個案集中在北部地區，其他為桃園市15例、宜蘭縣6例、新竹縣4例、花蓮縣3例、新竹市2例，台中市、高雄市及屏東縣各1例。相關疫情調查持續進行中。

陳時中表示，今天新增案例少一點，可能與正逢清明連假，社區採檢站採檢數量較少有關；雖然疫情相對比較穩定，但是警覺不能夠放鬆，各地方衛生單位匡列密切接觸者、採檢動作，不會因為假期放緩腳步。

陳時中提醒，台北、新北、桃園及基隆等北部地區，都應保持高度警戒，雖然近日通報數較少，但高度警戒區域採檢量都很大；至於新竹、台中、高雄等地區，目前沒有發現新增傳播鏈，持續監測已知群聚。

陳時中指出，新北中和社區群聚今天新增4例，社區積極設置社區採檢站，採檢人數多，近日觀察，疫情散發情形收斂中，將持續觀察後續走向。

陳時中表示，桃園電商工作室今天新增2例，這起群聚確診員工人數較多，進一步快速傳播給親人等接觸者，所幸今天新增個案趨緩，皆為已匡列親密接觸者，疫情看起來沒有持續擴大。（編輯：張雅淨）1110404

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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