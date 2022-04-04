8確診者北市足跡 長春國賓、天母SOGO、好市多北投店入列

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（中央社記者陳昱婷台北4日電）台北市今天公布8名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者的足跡，包含CITYLINK松山壹號店、台北長春國賓影城、遠東SOGO台北天母店等，提醒民眾注意。

台北市衛生局今天上午公布8名台北市個案的足跡，案23850曾到過7-11福源門市復星門市、燦坤3C南港店、全家便利商店富錦店及蝦皮店到店松山錦富店。

衛生局指出，案24369曾到過麵線傳奇、臨洋港小吃店、晴光市場阿萬鵝肉等；案23620曾到過CITYLINK松山壹號店；案23772曾到過麥當勞台北承德二店、肯德基士林文昌店、台灣大車隊股份有限公司、亞克曼精緻早餐店等。

衛生局表示，案23848曾到過台北長春國賓影城、一番地壽喜燒、阿田麵、世界美食總匯、誠品生活南西店等；案23849曾搭乘高鐵並到過日康藥局、元榆牧場台北天母店、國泰世華人壽大樓、遠東SOGO台北天母店、好市多北投店等。

衛生局表示，案23980曾搭過捷運並到Toast Chat貓咪餐廳、勝立百貨等；案24394曾到過ROSA工作室、一品花雕雞市民旗艦店及遠東SOGO台北忠孝館等。

衛生局說明，相關足跡已通知場域進行清消，提醒與確診者足跡重疊的民眾進行自主健康監測，下午將舉行記者會說明最新疫情狀況。（編輯：張銘坤）1110404