更多編輯台推薦新聞：
無人機如幽靈奇襲戰場 將領：台灣應發展反制措施
政治

無人機如幽靈奇襲戰場 將領：台灣應發展反制措施

陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步
運動

陳聖平一甩菜鳥青澀 小聯盟教頭讚全方位進步

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇
文化

中央社新書做戲的人 看幕後職人如何成就優質台劇

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情15/300

8確診者北市足跡 長春國賓、天母SOGO、好市多北投店入列

2022/4/4 10:40（4/4 11:00 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市4日公布8名COVID-19確診者的足跡，包含遠東SOGO台北天母店等。（台北市衛生局提供）
台北市4日公布8名COVID-19確診者的足跡，包含遠東SOGO台北天母店等。（台北市衛生局提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北4日電）台北市今天公布8名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者的足跡，包含CITYLINK松山壹號店、台北長春國賓影城、遠東SOGO台北天母店等，提醒民眾注意。

台北市衛生局今天上午公布8名台北市個案的足跡，案23850曾到過7-11福源門市復星門市、燦坤3C南港店、全家便利商店富錦店及蝦皮店到店松山錦富店。

衛生局指出，案24369曾到過麵線傳奇、臨洋港小吃店、晴光市場阿萬鵝肉等；案23620曾到過CITYLINK松山壹號店；案23772曾到過麥當勞台北承德二店、肯德基士林文昌店、台灣大車隊股份有限公司、亞克曼精緻早餐店等。

衛生局表示，案23848曾到過台北長春國賓影城、一番地壽喜燒、阿田麵、世界美食總匯、誠品生活南西店等；案23849曾搭乘高鐵並到過日康藥局、元榆牧場台北天母店、國泰世華人壽大樓、遠東SOGO台北天母店、好市多北投店等。

衛生局表示，案23980曾搭過捷運並到Toast Chat貓咪餐廳、勝立百貨等；案24394曾到過ROSA工作室、一品花雕雞市民旗艦店及遠東SOGO台北忠孝館等。

衛生局說明，相關足跡已通知場域進行清消，提醒與確診者足跡重疊的民眾進行自主健康監測，下午將舉行記者會說明最新疫情狀況。（編輯：張銘坤）1110404

瀏覽更多照片
延伸閱讀
SOGO忠孝館日本特展6人確診 台北市將發7萬則簡訊提醒4/3全台足跡總整理 確診者連2天參加墾丁台灣祭Omicron變種XE台灣現蹤個案無症狀 羅一鈞：傳播力待觀察兒童染Omicron 羅一鈞：侵襲器官風險比流感高桃園公布確診者28處足跡 曾赴中壢好市多、全聯、大潤發
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀