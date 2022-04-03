兒童染Omicron 羅一鈞：侵襲器官風險比流感高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北3日電）外媒報導，兒童感染Omicron亞型變異株BA.2的致死率較流感高。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天表示，對兒童來說，Omicron侵襲不同器官風險也比流感更高，須特別注意。

國內媒體引用外電報導，香港大學兒童及青少年科學系名譽臨床副教授、瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華1日表示，兒童感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron亞型變異株BA.2的死亡率，約為流感的7倍。

羅一鈞今天在中央流行疫情指揮中心記者會指出，Omicron與過去的COVID-19變異株相比，如最早在英國發現的Alpha變異株或最早在印度發現的Delta變異株等，雖然整體破壞力及侵略性都較低，但對兒童而言，與其他感冒病毒，甚至與流感病毒相比，Omicron卻有著較高風險出現多系統發炎症候群，包含神經系統。

羅一鈞進一步說明，事實上，Omicron變異株本來就會侵襲不同器官，對兒童來說，Omicron侵襲不同器官的風險比流感更高，甚至致死率亦然。就死亡率而言，特別容易發生在1歲以下幼童，兒童防範感染需要特別注意、觀察。

據指揮中心統計，自今年1月1日截至4月2日本土病例共1530例，1至4月中重度3名，其中1名死亡，輕症/無症狀佔比為99.8%、中重症0.2%。外界關注此數據是否意味COVID-19病毒已流感化，陳時中說，國內確診數目少，難以此數據推論流感化，Omicron對未接種疫苗的長者威脅仍很大。

對於確診者而言，COVID-19抗病毒藥也是防止病情惡化為重症重要一環，針對抗病毒藥購買，陳時中表示，藥物進口審查程序冗長，光進口就耗掉很多時間，加上藥品還在進行安定性試驗，若效期不夠長，所以無法準備太多，若藥廠，如輝瑞，提出申請效期延長就會大規模購買。（編輯：管中維）1110403