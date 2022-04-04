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國防部本部5人確診 126名接觸者返營前須PCR

2022/4/4 13:03（4/4 16:20 更新）
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國防部4日表示，國防部本部博愛營區（圖）共有5名人員確診，分別是4名外包、1名軍職人員，均為輕症。（圖取自facebook.com/MilitarySpokesman）
國防部4日表示，國防部本部博愛營區（圖）共有5名人員確診，分別是4名外包、1名軍職人員，均為輕症。（圖取自facebook.com/MilitarySpokesman）
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（中央社記者游凱翔台北4日電）疫情延燒，國防部今天中午發布新聞稿表示，國防部本部博愛營區共有5名人員確診，分別是4名外包、1名軍職人員，均為輕症。除了完成營區大規模清潔消毒外，126名接觸者將兩天一次快篩、返營前PCR檢測。

COVID-19疫情延燒，目前國防部本部（博愛營區）共有5名相關人員確診，包括4名外包商、1名軍職人員，均為輕症。

國防部中午也發布新聞稿表示，1名外包商駐點人員，因同住家人確診，經核酸檢測（PCR）為陽性；同辦公室人員檢測後，另有3名外包商陽性，目前均已入住檢疫所隔離。

國防部進一步表示，接獲通知後隨即啟動應變機制，擴大匡列126名接觸者實施PCR檢測，結果1名軍職人員陽性，其餘皆為陰性，目前陽性、密切接觸者均已隔離。

國防部強調，會以最嚴謹的態度執行各項防疫工作，並依中央流行疫情指揮中心指導，執行各項防疫作為，目前營區已完成大規模清消，並擴大匡列接觸者，同時上述126名接觸者必須兩天實施一次快篩、返營前也得PCR篩檢陰性才能入營，並同步啟動分流區隔作為，確保戰訓工作不受影響，有效執行各項任務。（編輯：蘇龍麒）1110404

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