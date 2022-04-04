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新竹縣增4確診 屬台中婚宴延伸至某醫院群聚

2022/4/4 12:52（4/4 15:04 更新）
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新竹縣4日新增4例確診，屬台中婚宴延伸至某醫院群聚。（圖取自新竹縣政府hsinchu.gov.tw）
新竹縣4日新增4例確診，屬台中婚宴延伸至某醫院群聚。（圖取自新竹縣政府hsinchu.gov.tw）
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣4日電）新竹縣今天新增4例確診，屬台中婚宴延伸至某醫院群聚，皆為匡列採檢的住院病患，高頻率採檢陰轉陽。這間醫院已累計15例確診，將於今天完成全院PCR。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，新竹縣新增4例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診案例，屬台中婚宴延伸某醫院群聚案，分別為案24611、案24612、案24613和案24614。

竹縣府衛生局指出，今新增4例皆為醫院15樓男性病患，年齡29至65歲，原為匡列採檢對象，昨進行高頻率採檢第4天採檢陰轉陽，CT值20.6至33.2之間。

竹縣府衛生局表示，這間醫院累計確診15例（14樓4人、15樓11人），其中1例護理師、14例病患。昨天持續高頻率採檢第4天，採檢155人，找出今天新增的4例陽性，將進行全院PCR（核酸檢測）。

竹縣衛生局說明，醫院自3月30日即啟動感染管制，整棟醫院建築大規模消毒，分艙、分流、分區，醫療服務降載，只出不進，針對高風險人員擴大匡列採檢隔離，並增加採檢頻率。

此外，竹縣衛生局今早獲報，新竹市確診者於關西鎮、竹北市有足跡，已陸續請清潔人員前往消毒。

因應確診足跡，竹縣衛生局持續協調大安醫院於急診室外設置免費社區篩檢站，時間分別為4月4日晚間6時至9時，4月5日上午9時至12時、下午2時至5時，呼籲足跡重疊民眾前往篩檢。（編輯：張銘坤）1110404

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