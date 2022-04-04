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疫情21/300

4/4本土染疫增133例 全台確診者足跡總整理

2022/4/4 15:25（4/4 17:38 更新）
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中央流行疫情指揮中心公布，國內4日新增275例COVID-19確診個案，分別為133例本土病例及境外移入142例。近日疫情延燒，日前有確診者足跡的新北市土城秀泰影城，在連假期間僅少量遊客造訪。中央社記者王騰毅攝 111年4月4日
中央流行疫情指揮中心公布，國內4日新增275例COVID-19確診個案，分別為133例本土病例及境外移入142例。近日疫情延燒，日前有確診者足跡的新北市土城秀泰影城，在連假期間僅少量遊客造訪。中央社記者王騰毅攝 111年4月4日
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（中央社網站4日電）中央流行疫情指揮中心表示，國內今天新增133例COVID-19本土病例，遍及全台11縣市，北至基隆、南至屏東都有新個案，仍以新北市最多。各縣市陸續公布個案足跡，中央社為您整理全台確診者足跡。

台北市

（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）
（台北市衛生局提供）

新北市

（新北市政府提供）
（新北市政府提供）
（新北市政府提供）
（新北市政府提供）

桃園市

（圖取自facebook.com/tycgnews）
（圖取自facebook.com/tycgnews）
（圖取自facebook.com/tycgnews）
（圖取自facebook.com/tycgnews）

新竹市

（新竹市政府提供）
（新竹市政府提供）

新竹縣

（圖取自新竹縣政府網頁hsinchu.gov.tw）
（圖取自新竹縣政府網頁hsinchu.gov.tw）

彰化縣

（彰化縣政府提供）
（彰化縣政府提供）

高雄市

（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）

花蓮縣

（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
（花蓮縣政府提供）
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