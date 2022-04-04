北市不再公布大眾運輸足跡 高風險場域優先

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（中央社記者陳昱婷台北4日電）台北市副市長黃珊珊今天宣布調整確診者公共場域活動史公布原則，若人力應付得了，將盡量公布，但疫情升溫下將以高風險場域優先，而大眾運輸交通工具因為風險低，就不再公布。

台北市政府今天舉行視訊記者會說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情現況，黃珊珊表示，由於北北基是一日生活圈，市府持續關注相關疫情，若疫調人力許可，會盡量公布個案足跡，但本土案例在逐漸增加，將以風險高低來判定足跡公布優先順序。

黃珊珊指出，因為大眾運輸交通工具上，大家都有戴口罩、接觸時間短，感染機會比較少，所以就不會再公布，而有脫下口罩、群聚、吃飯、運動的高風險場域則會優先公布。

黃珊珊呼籲，明天是假期最後一天，希望有症狀的人一定要提高警覺，先買家用快篩自主篩檢，再回工作崗位或學校，過去幾天有不少個案是有症狀卻繼續正常生活才造成傳染，提醒大家保護自己也保護身邊的人。

有關國防部人員確診案，黃珊珊表示，發現案例後已跟中央聯絡，所有細節將由國防部統一說明，市府密切配合防疫作為。

至於立法院2名助理染疫相關狀況，黃珊珊指出，這起事件由中央與地方一起做疫調，疫調完成才能確認個案去過哪裡，有標準作業流程，不會這麼快，若個案去過風險高的場域就會公布足跡。

衛生局疾管科長張惠美補充，2名助理分別是案24397（Ct值20.9）及案24398（Ct值18.9），昨天接到資料後就跟中央一起進行疫調，針對可以掌握的名單會主動通知安排採檢。（編輯：陳仁華）1110404