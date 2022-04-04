北市公布6確診者足跡 含台北車站、誠品南西店、晶華酒店

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（中央社記者陳昱婷台北4日電）台北市衛生局今天公布6名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案足跡，包含北投郵局、台北車站、台北晶華酒店、誠品書店南西店等，提醒民眾注意。

衛生局公布6名台北市個案足跡，其中案23979為6歲女童，目前感染源不明，曾到過紅拾玖民生店；案23981與案23063足跡重疊，曾到過健康美學樂活廚房及徹思叔叔的咖啡廳。

衛生局指出，案24283與桃園舞蹈教室相關，曾到過路易莎咖啡民權西門市、麥當勞北投店及北投郵局等；案24539與台中婚宴相關，曾到過源牛火鍋餐廳。

衛生局表示，案24581任職於台北車站清潔公司，3月28、29、31日及4月1、3日都有到台北車站；案23881為案23498的接觸者，曾到過Caffè Le MANI 琢手咖啡、登琪爾瑞泉養生莊所、艾珈堤Yoga士林館、台北晶華酒店、新光三越台北南西店一館及誠品書店南西店等。

衛生局說明，相關場域已通知清消，疫調仍在進行中，提醒曾與確診者足跡重疊的民眾進行自主健康監測。（編輯：方沛清）1110404

（台北市衛生局提供）

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