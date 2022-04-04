桃園本土增15例 市府員工清明連假後上班要快篩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園4日電）桃園今天新增15例本土確診，桃園市長鄭文燦說，大潭電廠等群聚已逐漸收斂，但基隆海大餐敘案、柔道老師衍生案需再追蹤；桃市府員工連假後上班最晚在6日完成快篩，確保安全。

鄭文燦下午在線上直播的桃園市疫情說明記者會中表示，依據中央流行疫情指揮中心公告，桃園市今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診者15例及境外移入18例。

他指出，今天新增的15例本土確診者中，與外縣市接觸者相關8人、採檢陰轉陽6人、疫調中1人；15例中有14例是在匡列居隔採檢後確診，是在防火牆範圍內，桃園市目前居家隔離的人數為2588人。

鄭文燦說，大潭電廠群聚感染新增1人，為中華工程員工的丈夫，一採陰性、二採陽性；網購電商凡美工作室衍生2人，目前凡美工作室已累計39人，其中桃園市33人；舞蹈班老師案衍生2人，新北柔道老師案也增加3名確診者。

另外，基隆海大餐敘案衍生3人，新增確診者中有1人為銀行行員，在3月31日離職，因接觸同事而採檢確診，由於職場出現感染，市府也針對銀行職場進行匡列採檢，若有新增感染者會在明天說明。

他指出，由於海大餐敘案新增確診者CT值都很低，市府預判還會有新增個案。

鄭文燦表示，另有4個相對獨立的個案，首先是南港高工接觸者1人；調查中的有3人，分別包括有台中活動史的1名確診者、林口檢疫所1人，以及1名20多歲男性因陪同家人去住院，一採陰性、二採陽性，市府將針對醫院進行疫調匡列採檢來確定可能的感染源。

在學校的部分，他指出，目前桃園共有16所學校、2個幼兒園及4個補習班，共出現34名師生確診，其中包含29名學生及5名老師；另有3所學校停課將期滿，包括復旦高中、大業國小及東勢國小，教育局在確定沒有風險後將會復課。

鄭文燦說，由於近來部分個案都有跨縣市足跡，呼籲民眾因在清明連假期間有家族或親友聚會而接觸較多人潮，市府希望在連假結束後，可以先做快篩再回到職場，他也要求市政府員工，最晚在6日完成快篩並回報，定期快篩將有助於確保健康及安全。

他表示，目前大潭電廠、網購凡美工作室、舞蹈班老師等群聚案已逐漸收斂，但基隆海大餐敘案、柔道老師衍生案，應做的匡列採檢雖都已完成，但都需要再追蹤，新增個案中值得注意的是陪病者案，市府會全力協助醫院做後續疫調及匡列採檢。（編輯：戴光育）1110404